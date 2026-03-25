Enhetschef till förvaltarenheten
2026-03-25
Är du socionom, beteendevetare eller har du likvärdig utbildning? Vill du ha ett arbete med varierande arbetsuppgifter där du kan vara med och påverka förutsättningarna för samhällets mest utsatta individer?
Nu söker vi en enhetschef som vill vara en del av vårt team!
Förvaltarenheten består i dag av sju medarbetare och ingår i Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Här möts flera olika professioner, vilket skapar en utvecklande och givande arbetsmiljö.
Våra förvaltare arbetar med hela bredden av socialt arbete - med undantag för myndighetsbeslut. Uppdraget är att ansöka om insatser för personer som behöver en företrädare, så kallade huvudmän. Arbetet utgår alltid från varje individs behov och förutsättningar, med målet att skapa så goda livsvillkor som möjligt. Förvaltaren företräder och bevakar huvudmännens intressen och rättigheter i det dagliga livet, både socialt och ekonomiskt.
På avdelningen arbetar cirka 80 medarbetare totalt, i ett antal olika enheter. Tillsammans är vi en del av kommunens arbete att forma ett samhälle som är socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Vårt mål är att bidra till ett säkert, tryggt och långsiktigt hållbart samhälle med goda livsmiljöer.
I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhetsutveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ditt uppdrag innebär att du leder, planerar, utvecklar och följer upp enhetens arbete och uppdrag utifrån gällande lagstiftning, uppställda mål och rättssäker handläggning. Du ansvarar för att ge medarbetarna förutsättningar att bedriva ett arbete av god kvalitet och du uppmuntrar och stimulerar dina medarbetare till utveckling och nytänkande i arbetet.
Du ansvarar för att effektivisera arbetsprocesser samt att utveckla samarbetet och samverkan såväl internt som externt. Uppdraget innebär bland annat ett nära samarbete med Överförmyndarnämnen.
Du är en del i Miljö- och hälsoskyddsavdelningens ledningsgrupp där du förväntas bidra till ett gott samarbete för hela avdelningen samt Umeå kommun som helhet.
Om dig
För att lyckas i denna roll söker vi dig som har socionomexamen alternativt annan likvärdig utbildning. Tidigare erfarenhet av ledarskap innefattande personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning, förvaltarskap eller erfarenhet av socialt arbete, kopplat till socialt utsatta personer.
Vi vill att du på ett engagerat sätt kan leda och inspirera dina medarbetare. Du har vana av att hålla i information i olika sammanhang och besitter god kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Du bidrar till gott samarbete, skapar engagemang och medverkar till ett positivt arbetsklimat. Din goda samarbetsförmåga speglar även av sig i samverkan med samverkanspartners.
Du är en trygg och modig ledare med ett lösningsorienterat synsätt. För att trivas i rollen krävs det att du är prestigelös och att du kan hantera arbetet med hög integritet. Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Det är viktigt att du är en förebild för dina medarbetare och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/140".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Förvaltarenheten Kontakt
Fredrik Hedlund, avdelningschef 090-161684
9817583