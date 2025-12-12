Enhetschef till Daglig verksamhet Hisingen
2025-12-12
Dina arbetsuppgifter
Är du den som skapar hållbara lösningar och får andra att växa? Har du ett starkt driv för utveckling? Då söker vi dig!
Vi söker en engagerad enhetschef till vår dagliga verksamhet på Hisingen 4.
Som enhetschef ansvarar du för fem resultatenheter som bedrivs på sex olika adresser. Du är ansvarig enhetschef för 16 medarbetare, varav två är stödpedagoger.
Verksamheterna riktar sig till brukare som står närmast arbetsmarknaden och präglas av delaktighet, utveckling och meningsfull sysselsättning. Flera av våra verksamheter är samhällsintegrerade, med samarbete med externa aktörer såsom hotellverksamheter och andra arbetsplatser. Rollen som enhetschef innefattar även mycket samarbete med andra delar av verksamheterna som exempelvis hälso- och sjukvård.
Som enhetschef har du övergripande ansvar för verksamheten innefattande personal, ekonomi och arbetsmiljö, samt arbetar i gemensamma nätverk för att utveckla viktiga frågor gällande målgrupperna. Du deltar även i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. För att ge goda förutsättningar för ditt ledarskap har du stöd av verksamhetsutvecklare, metodutvecklare, stödpedagoger, ekonom och HR-specialist.
Som enhetschef rapporterar du direkt till verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen tillsammans med andra chefskollegor som ansvarar för daglig verksamhet och bostad med särskild service, men även en metodutvecklare och en verksamhetsutvecklare. Du kommer att ha din kontorsplats på Selma Lagerlöfs torg.Kvalifikationer
Ett krav för denna tjänst är att du har en socionomexamen, social omsorg, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat för verksamheten.
Du behöver ha tidigare erfarenhet som chef, gärna inom liknande verksamhet. Eftersom arbetet innefattar flera administrativa uppgifter ser vi att du har god digital kompetens, är van att arbeta i olika verksamhetssystem och har förmåga att ta till dig nya digitala verktyg. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi ser också att du har tidigare erfarenhet av att arbeta utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till funktionsnedsatta (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med lagen om valfrihet. Det är även positivt om du har goda kunskaper inom ekonomi.
Som enhetschef hos oss är det viktigt att du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Samtidigt är du tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
För att lyckas i rollen ser vi även att du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde och tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas på plats den 19 januari.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
