Enhetschef till controllerenheten
Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen / Ekonomichefsjobb / Växjö Visa alla ekonomichefsjobb i Växjö
2026-07-06
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vill du leda en verksamhetsnära ekonomifunktion där du bidrar strategiskt till Växjö kommuns framtid? Vi rekryterar nu en enhetschef som vill kombinera trygg ekonomistyrning med affärsmässighet och mod att göra skillnad. Som enhetschef för controllerenheten leder du enheten och bidrar till utvecklingen av kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du kommer ansvara för att samordna och vidareutveckla controllerstödet på en övergripande nivå, med fokus på att skapa förutsättningar för ett verksamhetsnära och värdeskapande stöd till Växjö kommunkoncerns förvaltningar och bolag.
Rollen innebär en kombination av strategiskt utvecklingsarbete och ledarskap, där du driver utveckling av arbetssätt, genomför analys- och beslutsunderlag samt bidrar till ett mer datadrivet arbetssätt.
Du leder en kompetent och engagerad controllergrupp på cirka 15 medarbetare där samarbete, utveckling och kvalitet står i fokus. Gruppen arbetar nära verksamheten och har till uppgift ett stödja förvaltningar och bolag när det kommer till att omsätta analys till verksamhetsnära beslut. Här finns ett gott samarbetsklimat och en tydlig vilja att utveckla och förbättra arbetssätt tillsammans.
Tjänsten har placering på ekonomiavdelningen inom kommunledningsförvaltningen. Du kommer att arbeta med budgetarbete på övergripande nivå och som enhetschef får du en viktig roll i ledningsgruppen under ledning av kommunkoncernens ekonomi- och finansdirektör.Kvalifikationer
Tjänsten förutsätter högskoleexamen inom ekonomi, alternativt annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har flerårig erfarenhet av såväl verksamhetsnära ekonomistöd som kvalificerad ekonomistyrning i större organisationer.
I rollen som enhetschef behöver du ha förmågan att kombinera struktur och analys med ett verksamhetsnära och lösningsorienterat synsätt. Du är kompetent inom området ekonomistyrning, men lika viktig är din förmåga att förstå sammanhanget, se möjligheter och bidra med perspektiv som utvecklar verksamheten. Du arbetar strukturerat och analytiskt, och gör genomtänkta prioriteringar som skapar värde för de vi är till för. Du har förmågan att omsätta information till konkreta beslut som skapar värde över tid.
Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som chef eller ledare och då med erfarenhet från förändringsledning och utvecklingsarbete. För att lyckas i rollen behöver du bygga förtroende genom ett tydligt och lyhört samarbete med andra. Du är en trygg ledare som förespråkar tillit och engagemang.
Vi använder oss av tester som en del i urvalsprocessen. De kandidater som i störst utsträckning bedöms uppfylla kraven för tjänsten får tester utskickade per e-post.
Inledande intervjuer planeras att äga rum 25 och 31 augusti. Slutintervjuer genomförs på eftermiddagen den 4 september.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 51/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Ekonomi-/ finansdirektör
Anna Rosander Anna.Rosander@vaxjo.se Jobbnummer
9994323