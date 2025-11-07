Enhetschef till BUP administration
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vi söker nu en enhetschef till BUP administration.
Verksamhetsområde VO1 består av barn- och kvinnosjukvård samt barnpsykiatri. Vår organisation präglas av ett öppet klimat och högt i tak. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete med eget ansvar, men som också kräver mycket samarbete för att hela verksamheten ska fungera.
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef och rapporterar till denne. Du ingår också i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer och stabsstöd. Du representerar arbetsgivaren såväl inåt som utåt mot samverkanspartners. Du ansvarar för utveckling av verksamhet, ekonomi och personal.
Du kommer att leda BUPs administration och är chef över administrativ personal bestående av medicinska sekreterare och vårdadministrativ sekreterare placerade på mottagningarna i Skövde och Mariestad. Ditt primära ansvar är att leda, planera, och med tydliga mål och visioner utveckla det vårdadministrativa arbetet, till exempel genom att arbeta med att bibehålla och utveckla välfungerande rutiner kring vårddokumentation och att följa utvecklingen inom området.
Du har en coachande ledarstil och leder och utvecklar dina medarbetare genom ditt intresse för och engagemang i administrativa frågor. I ditt ansvar ingår även bemanningsplanering på kort- och lång sikt.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef och som trivs i en ledarroll där du får möjlighet att påverka och utveckla. Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet som medicinsk sekreterare. Du är en kommunikativ och prestigelös person som ser medarbetarnas delaktighet, trivsel och engagemang som avgörande framgångsfaktorer för verksamheten. Du har ett coachande förhållningssätt och är intresserad av att både leda och utveckla såväl medarbetare som verksamhet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva förändringsarbete och processutveckling.
Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för en god arbetsmiljö och arbetsglädje. Du har god samarbetsförmåga, är trygg i dig själv och har god självkännedom.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Då du har medarbetare på både mottagningen i Mariestad och Skövde kommer du att tjänstgöra på båda orterna. B-körkort är därmed ett krav. Vi påbörjar intervjuer under ansökningstiden.
