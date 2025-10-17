Enhetschef till avdelning Kundservice och förmedling
Vill du leda en verksamhet där service, kvalitet och utveckling står i fokus?
Uppsala Bostadsförmedling förmedlar hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i en av Sveriges snabbast växande regioner. Du hittar oss i nya och moderna lokaler precis intill centralstationen i Uppsala. Vårt uppdrag är att förmedla hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen genom en digital och modern förmedlingstjänst. Idag samarbetar vi med över 50 hyresvärdar och har förmedlat över 60 000 bostäder i regionen. Genom god service, enkelhet och tillgänglighet skapar vi förtroende. Nöjda kunder, effektivt arbetssätt och att ha en attraktiv arbetsplats är våra viktigaste mål.
Som enhetschef till avdelning Kundservice och förmedling får du en viktig roll i att forma och driva arbetet med att ge god service till bostadssökande, hyresvärdar och andra samarbetspartners. Här kombinerar du det operativa ledarskapet med strategiskt utvecklingsarbete - i en organisation som värdesätter samarbete, förbättring och samhällsnytta.
Vi letar efter dig som ser potentialen i dina medarbetare och som får energi av att se både dem och verksamheten utvecklas. Genom att inspirera, coacha och utmana skapar du förutsättningar för både medarbetare och verksamhet att nå våra mål - nöjda kunder, smidiga processer och god service.
Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Som enhetschef för kundservice och förmedling har du både det operativa och det strategiska ansvaret för att ditt team på 16 bostadsförmedlare ska leverera service av hög kvalitet till våra bostadssökande, hyresvärdar och andra samarbetspartners.
Du planerar, leder och följer upp verksamheten så att målen nås och kvalitetskraven uppfylls. En central del av uppdraget är att i samverkan med andra chefer, team och stödfunktioner driva utvecklingen av arbetssätt, rutiner och verksamhetssystem - med fokus på att skapa effektivare processer och ännu bättre service till våra kunder.
I vardagen leder du den operativa driften, prioriterar och fördelar resurser samt säkerställer att medarbetarna har rätt förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. Du främjar samarbete inom teamet och med andra avdelningar, ser till att kommunikationen fungerar väl, att information når fram och att dialogen mellan ledning och personal är både öppen och konstruktiv.
Du verkar för en kultur som präglas av samarbete, lärande och engagemang - där teamet trivs och utvecklas tillsammans. I rollen ingår också att aktivt bidra till avdelningens gemensamma utvecklingsarbete genom ditt deltagande i ledningsgruppen.
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning - exempelvis inom samhällsvetenskap, personalvetenskap, offentlig förvaltning eller liknande - alternativt en yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot ledarskap, HR eller verksamhetsstyrning.
Du har flerårig erfarenhet av personalansvar och är van att hålla medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal. Du har framgångsrikt lett team genom förändringar - till exempel vid omorganisationer, införande av nya arbetssätt eller digitala lösningar - och har förmågan att omsätta förändringar i förbättrade arbetssätt och goda resultat.
Du ser det som en självklarhet att samarbeta med HR, fackliga parter och stödfunktioner för att skapa hållbara och strukturerade processer, och du har en god förståelse för hur samverkan bidrar till verksamhetens utveckling. God IT-vana och erfarenhet av verksamhetssystem är en förutsättning för rollen.
Det är meriterande om du har kunskaper inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering samt erfarenhet av målstyrning, processledning och kvalitetsarbete. Erfarenhet från kundnära verksamhet och offentlig sektor är en fördel.
Som ledare är du tydlig, coachande och närvarande. Du skapar förtroende, vägleder genom förändring och uppmuntrar initiativ som utvecklar både människor och verksamhet. Du leder med engagemang, kommunicerar öppet och bidrar till en kultur där delaktighet, ansvar och lärande står i centrum. Som person är du stabil och utvecklingsorienterad. Du arbetar strukturerat mot uppsatta mål och justerar kurs vid behov.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, välkommen att kontakta rekryterande chef Roger Wiiand, 018-727 1300. Har du frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att ringa/ sms:a Britt Pedersen, hr-specialist rekrytering, 018-727 6712.
Fackliga företrädare: Vision, Tommy Törnberg, 018-727 1744. Akavia, Stig Gunnarsson, 018-727 2462. Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 2434. Sveriges Ingenjörer, Sampo Hinnemo, 018-727 4058. Ledarna, Nina Lindquist, 018-727 6494.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
