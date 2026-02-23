Enhetschef till Ätranhemmet
2026-02-23
Vill du vara med å leda och utveckla arbetet inom kommunal äldreomsorg? Då ska du söka till oss!
Ätranhemmet är ett särskilt boende för äldre som ligger i samhället Ätran, beläget mitt i gränstrakterna mellan Falkenbergs, Svenljunga, Hylte och Gislaveds kommun.
Ätranhemmet har 31 lägenheter fördelade på tre avdelningar; två somatiska och en demensavdelning. Som enhetschef på Ätranhemmet ansvarar du förutom för särskilt boende även för trygghetsteam natt inland. Från Ätranhemmets lokaler utgår också hemtjänst inland, som ni har ett nära samarbete med. I fastigheten ryms även en mötesplats för äldre, ett kök som tillagar mat på plats och en distriktssköterskemottagning.
Som enhetschef har du förutom flera kollegor också stöd av en kombinerad verksamhetsstöd/verksamhetsledare på 100%. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med flera chefskollegor för kommunala särskilda boende.
Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder, planerar och samordnar du verksamheten och har ansvar för ekonomi och personal. I tjänsten ingår kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån uppsatta mål och verksamhetens behov.
Du ska arbeta för ett positivt arbetsklimat, främja delaktighet och kreativitet så att engagemang och motivation skapas. Ledningsuppdraget innefattar också täta kontakter med brukare, anhöriga, kollegor och organisationen/förvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig med ett stort intresse för äldrefrågor och som vill vara med och leda, organisera och utveckla verksamheten. För att lyckas i rollen som enhetschef är det därför en fördel om du är nytänkande och har ett starkt intresse av att arbeta med ständiga förbättringar. Som ledare är du tydlig och skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet. Du har ett genuint intresse för människor, god samarbetsförmåga samt förmåga att tillvarata andras kompetenser och idéer. Som person är du tydlig, coachande, flexibel, bra på att kommunicera och har en förmåga att stimulera och motivera dina medarbetare.
Vidare har du ett prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete där du värdesätter samarbete, struktur och tydlighet gentemot dina medarbetare och kollegor. Som ledare är det ditt ansvar att skapa goda förutsättningar för att nå utsatta kvalitetsmål.
Falkenbergs kommun satsar på kompetensutveckling och ger goda förutsättningar för chefer och ledare. Utvecklande ledarskap är ett ledarskapskoncept baserat på forskning framtaget av försvarshögskolan (FHS) och i Falkenbergs kommun är Utvecklande Ledarskap (UL) navet i det chef- och ledarskap som förväntas i organisationen. Grundkursen i Utvecklande ledarskap är obligatorisk för alla chefer i Falkenbergs kommun och är kompetensgrundande.
Du ska ha adekvat högskoleutbildning. Erfarenhet av ledarskap med personal-/budget och arbetsmiljöansvar är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav
ÖVRIGT
Intervjuer kommer ske under v.13-15.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Falkenbergs kommun
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen
Områdeschef
Heidi Evesson 0346-88 63 19 Jobbnummer
