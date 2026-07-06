Enhetschef Till Asih Täby
Aleris Sjukvård AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-07-06
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, Solna
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På Aleris ASIH Täby får du mer än ett chefsuppdrag – hos oss får du möjligheten att leda en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling står i fokus. Här arbetar du tillsammans med några av de mest engagerade medarbetarna inom avancerad sjukvård i hemmet och får varje dag vara med och göra skillnad för våra patienter.
Vi söker nu en enhetschef som vill kombinera ett närvarande ledarskap med verksamhetsutveckling och som drivs av att skapa de bästa förutsättningarna för både patienter och medarbetare.
Om ASIH Täby
Aleris ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) är en del av affärsområdet Närsjukvård och erbjuder kvalificerad specialistvård i patientens hem. Vi vårdar patienter med komplexa sjukdomstillstånd och arbetar personcentrerat med målet att skapa trygghet, kontinuitet och hög medicinsk kvalitet.
På ASIH Täby möts du av ett engagerat multiprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och kurator. Vi tror på nära samarbete, prestigelöshet och att vi blir starkare tillsammans.
Som enhetschef leder du verksamheten tillsammans med specialistläkare och ansvarar för ett engagerat team av sjuksköterskor och undersköterskor.
Ditt uppdrag
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten. Du leder det dagliga arbetet och skapar förutsättningar för en trygg arbetsmiljö, hög kvalitet och goda resultat.
Du arbetar nära verksamheten och finns tillgänglig för dina medarbetare. Genom ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap skapar du engagemang, delaktighet och utveckling.
I rollen ansvarar du bland annat för:
personal, arbetsmiljö och kompetensutveckling
ekonomi och verksamhetsresultat
kvalitets- och förbättringsarbete
planering, uppföljning och verksamhetsutveckling
att tillsammans med medicinskt ansvariga säkerställa en patientsäker vård av hög kvalitet.
Din kliniska erfarenhet är en viktig tillgång. Du fungerar som ett stöd för teamet i komplexa vårdsituationer och bidrar med trygghet, struktur och professionella bedömningar när det behövs.
Du blir en del av en erfaren och engagerad ledningsgrupp där samarbete, kunskapsutbyte och gemensam utveckling är en del av vardagen. Du har också tillgång till stöd från våra funktioner inom HR, ekonomi och kvalitet.
Därför ska du välja Aleris
Hos oss får du möjlighet att påverka - på riktigt.
Vi tror på ett närvarande och hållbart ledarskap och investerar i våra chefer. Som ny chef får du introduktion, stöd av erfarna kollegor och möjlighet att delta i Aleris ledarskapsprogram.
Vi erbjuder dessutom:
stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
korta beslutsvägar och ett nära ledarskap
engagerade och kompetenta kollegor
moderna arbetssätt och digital utveckling
konkurrenskraftiga förmåner och kollektivavtal.
Hos Aleris arbetar vi utifrån våra värderingar Ansvarsfullt, Innovativt och Enkelt. Det genomsyrar både vårt ledarskap och vårt sätt att möta patienter och varandra. Som anställd på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas, utvecklas och känna stolthet i ditt arbete. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där samarbete, delaktighet och hög medicinsk kvalitet står i centrum. Läs mer om våra förmåner här.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg ledare med ett genuint intresse för människor och verksamhetsutveckling. Du är lyhörd, tydlig och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Du trivs med att fatta beslut, prioritera och driva förändringsarbete samtidigt som du är närvarande i vardagen.
Vi ser att du har:
legitimation som sjuksköterska, gärna specialistsjuksköterska
erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag inom hälso- och sjukvård
god klinisk kompetens och ett intresse för personcentrerad vård.
Det är meriterande om du har erfarenhet från ASIH, palliativ vård, onkologi eller annan avancerad specialistvård.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, kommunikativ och har förmågan att skapa förtroende och bygga starka team.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Vill du vara med och utveckla framtidens avancerade sjukvård i hemmet tillsammans med oss? Då ser vi fram emot din ansökan! Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Therese Lindberg på therese.lindberg@aleris.se
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8026717-2088797". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Bergtorpsvägen 43B (visa karta
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183 64 TÄBY Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9994625