Enhetschef till äldreomsorgen
Jokkmokks kommun, Socialtjänsten / Sjukvårdschefsjobb / Jokkmokk Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jokkmokk
2026-06-29
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Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet – här kan du vara med och skapa något nytt.
Vi vill ta tillvara våra medarbetares kompetens och skapa förutsättningar för utveckling, engagemang och arbetsglädje. Hos oss ska medarbetare på alla nivåer känna meningsfullhet i sitt arbete och ha möjlighet att växa inom sitt yrkesområde. Vi vet att detta bidrar till utveckling både för individen och för organisationen.
Jokkmokks kommun är en arbetsplats för nyfikna, engagerade och kompetenta människor. Tillsammans gör vi stor nytta och vi gör det bra.
Nu söker vi en enhetschef till kommunens största äldreboende, Kaitumgården. Äldreboendet har 46 vårdplatser och tjänsten innebär ansvar för två avdelningar samt nattgruppen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som enhetschef ingår du i verksamhetschefens ledningsgrupp tillsammans med fyra andra enhetschefer. Ni arbetar nära varandra och bidrar gemensamt till att utveckla verksamheten.
Du delar chefsansvaret för Kaitumgården med en enhetschefskollega och har ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom ditt ansvarsområde. I rollen samverkar du med medarbetare, kollegor, fackliga företrädare och andra professioner för att säkerställa en verksamhet med god kvalitet.
Uppdraget kräver engagemang, drivkraft och ett tydligt ledarskap för att leda och utveckla verksamheten. Tillsammans med medarbetarna skapar du förutsättningar för att brukarna ska få stöd, omsorg och vård utifrån sina individuella behov och önskemål, i enlighet med socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Vår värdegrund bygger på att alla människor ska bemötas med respekt och att varje individ har lika värde.
Vi erbjuder ett intressant och stimulerande uppdrag med stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Du får ett självständigt arbete med stort eget ansvar och utrymme att omsätta idéer till verklighet.
Hos oss är beslutsvägarna korta och samarbetet nära. Vi värdesätter en öppen, rak och tydlig kommunikation och arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare och brukare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom vård och omsorg, gärna som undersköterska, samt erfarenhet av ledarskap inom vård- och omsorgsverksamhet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av chefsuppdrag.
Du är kvalitetsmedveten och arbetar strukturerat för att verksamheten ska nå uppsatta mål och kvalitetskrav. Du har god administrativ förmåga och erfarenhet av personalplanering. Erfarenhet av schemaplaneringssystemet Time Care är meriterande.
Du har god digital kompetens och känner dig trygg i att använda och utveckla digitala arbetssätt. Du är nyfiken på ny teknik och bidrar gärna till verksamhetsutveckling genom att både lära nytt och dela med dig av dina kunskaper till andra.
Som ledare är du trygg i att fatta beslut och kan agera även när förutsättningarna är komplexa eller informationen begränsad. Du har god analytisk förmåga, ser samband och kan prioritera rätt frågor i rätt tid.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är engagerad, positiv och relationsskapande, med god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer. Genom ditt ledarskap bidrar du till ett gott arbetsklimat både på enheten och i ledningsgruppen. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och ser möjligheter snarare än hinder.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. .
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt och lika värde.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
För denna tjänst krävs att du, innan anställning, uppvisar ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs av dig som sökande och lämnas oöppnat vid begäran.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 41 - 44 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks Kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/
96285 Jokkmokk (visa karta
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962 85 JOKKMOKK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jokkmokks kommun, Socialtjänsten Kontakt
Kommunal Jokkmokk jokkmokk.norrbotten@kommunal.se 010-4429918 Jobbnummer
9984300