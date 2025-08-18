Enhetschef Stöd och Omsorg
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Stöd & Omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Ljusdal Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ljusdal
2025-08-18
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Stöd & Omsorg i Ljusdal Publiceringsdatum2025-08-18Beskrivning
Vi söker dig som är en duktig ledare och har erfarenhet av verksamhet inom LSS, samt personlig assistans gärna i kommunal regi.
Har du en akademisk utbildning samt erfarenhet av funktionsnedsättningsområdet? Är du utvecklingsorienterad och har lätt att arbeta tillsammans med andra mot uppsatta mål? Har du ett stort intresse för att utveckla områden inom omsorgssektorn? Är du dessutom lyhörd, företagsam, initiativrik och har ambitioner och framtidsplaner? Då är det dig vi söker!
Som enhetschef i Ljusdals kommun får du ett varierande arbete med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team tillsammans med andra enhetschefer. Tjänstens placering är inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning: Stöd och Omsorg. Vi genomför just nu en organisationsöversyn och det är därför inte klart exakt vilket område du kommer ansvara över.
Ljusdals kommun är beläget i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. I vår kommun är det nära till allt som hör till livets goda, ett rikt kulturliv och en mångfald av aktiviteter och sevärdheter! För dig som är naturintresserad finns oändliga möjligheter till upplevelser utöver det vanliga.
Tillsammans arbetar vi i kommunen med allt som är viktigt i våra kommuninvånares vardag. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten för att nå uppsatta mål.
Du ansvarar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Kompetensutveckling och värdegrundsfrågor är naturliga inslag i det dagliga arbetet.
I samarbete med övriga medarbetare skapar du ett öppet klimat med delaktighet, engagemang och verkar för kvalitetsutveckling med LSS-lagen som grund.
Som enhetschef ansvarar du för att planera verksamheten utifrån gällande lagstiftning och kommunens mål- och styrdokument. Du har ett tydligt och nära ledarskap som kännetecknas av samarbete, samordning och utveckling. Tillsammans med övriga chefer driver du verksamhetsgemensamma frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Du leder, planerar, informerar, samordnar samt utvecklar ditt verksamhetsområde utifrån Omsorgsnämndens mål på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt.
Du ansvarar för att samverkan bedrivs internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har examen i sociala omsorgsprogrammet, alternativt har annan likvärdig examen där socialrätt ingår.
Du har chefserfarenhet samt erfarenhet inom området funktionsnedsättning. Du har förmågan att entusiasmera personalgrupper till utveckling och förändring. Du skapar tydlighet, delaktighet och motiverar dina medarbetare. Du är utåtriktad och kan bemöta medarbetare, brukare och anhöriga på ett sätt som skapar förtroende. Du ska ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och vara van att hantera IT-baserade verksamhetssystem.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, ledaregenskaper och samarbetsförmåga.Övrig information
Körkort B är ett krav.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100%, provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Ljusdals kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen.
Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/155". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Stöd & Omsorg Kontakt
Anna Forsberg +46651761412 Jobbnummer
9463772