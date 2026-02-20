Enhetschef sökes till Statens Institutionsstyrelse, ungdomshem Rebecka
2026-02-20
SiS ungdomshem Rebecka söker nu en enhetschef som vill göra skillnad! Enhetschefen har en central roll i verksamheten och leder arbetet på en avdelning med ansvar för den vård som bedrivs där. Som enhetschefchef förväntas du ha en helhetssyn, ansvara för juridiska beslut, ta ett ekonomiskt ansvar, ansvara för arbetsmiljön, kunna leda och coacha din personalgrupp, ingå i institutionens ledningsgrupp, samt ha chefsberedskap. Du ska ha en god förmåga att samverka såväl internt som externt. Du erbjuds gå samtliga chefsutbildningar som myndigheten erbjuder samt grundutbildningen för nyanställda inom myndigheten.Kvalifikationer
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.Kvalifikationer
• Universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp. Socionomutbildning, utbildning inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap men annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig kan komma ifråga.
• En dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som chef/ledare med helhetsansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet.
• B-körkort
• Kommunikativ, med god förmåga att uttrycka sig väl, i tal såväl som i skrift, på svenska.
Meriterande:
• Ledarskapserfarenhet från arbete inom missbruksvård, institutionsvård, socialtjänst eller motsvarande.
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen eller har erfarenhet av socialtjänst eller psykiatri.
• Erfarenhet av chefskap med verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar
• Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.
Anställning
Vi söker två Enhetschefer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll ska genomföras före beslut om anställning.
Ansökan
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast fredagen den 2026-03-13
• Ansökan ska bestå av ett CV och personligt brev.
• Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
• Misstanke- och brottsregister kommer att beställas via Polisen ifall du går vidare till slutfasen av denna rekrytering.
• Om du går vidare i rekryteringen kommer vi att efterfråga examensbevis avseende utbildning. Kontaktperson för detta jobb
Alexander Pellettieri
Institutionschef
010-453 24 01 alexander.pellettieri@stat-inst.se
Merja Aahtila
Fackligt ombud SACO-S
010-453 24 09merja.aahtila@stat-inst.se
Jenny Kingstedt
ST/OFR
010-453 40 77jenny.kingstedt@stat-inst.se
Nicole Leiringer
Representant SEKO
010-4536008Nicole.leiringer@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9755744