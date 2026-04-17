Enhetschef Samhällskydd
2026-04-17
Vill du vara med och leda vårt arbete på enheten för samhällsskydd? Har du ett stort intresse för samhällsfrågor? Förmåga att se helhet? Motiveras du av att leda medarbetare genom att skapa delaktighet, struktur och tydlighet? Då kan det vara dig vi söker.
Vill du vara med och göra verklig skillnad? Hos oss på enheten för samhällsskydd får du arbeta strategiskt och utvecklingsinriktat i ett viktigt samhällsuppdrag.
Om jobbet
Enhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta övergripande med att förbereda egen myndighet och samhället att kunna hantera samhällsstörningar såsom el- och telestörningar, översvämningar, oväder, stora olyckor, pandemier och ytterst också höjd beredskap och krig. Enheten arbetar även med tillsyn, prövning och signalskydd.
Du blir en del av ett starkt och engagerat team med bred kompetens, där 22 medarbetare tillsammans driver verksamheten framåt. I din roll har du ett nära stöd av en biträdande enhetschef och en samordnare som tillsammans arbetar för att skapa ett tryggt, säkert och hållbart Norrbotten, idag och för framtiden.
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och budget. Du leder enheten och ansvarar för planering, prioritering, samordning och uppföljning av verksamheten. Enheten består av medarbetare med hög expertkompetens inom sina respektive områden. Du har det övergripande ansvaret för att arbetet bedrivs i enlighet med nationella och regionala mål, med rättssäkerhet och med ett helhetsperspektiv i nära och konstruktiv samverkan med andra aktörer.
Du ingår i Länsstyrelsens chefsgrupp och samhällsavdelningens ledningsgrupp, där du är med och bidrar till hela myndighetens utveckling.
Ditt uppdrag är att leda, utveckla och driva arbetet inom samhällsskydd. I rollen arbetar du aktivt för att stärka helhetsperspektivet inom området, där många frågor kräver tvärsektoriell samverkan både internt och externt.
Som enhetschef är du en tydlig företrädare för verksamheten, både internt och externt. Du fungerar som en viktig länk mellan enheten, myndighetens ledning och nationella/internationella forum. Det ställer krav på att du kan strukturera, prioritera och förmedla information på ett sätt som skapar goda förutsättningar för dina medarbetare att lyckas i sitt arbete.
Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. Myndigheten genomgår just nu en organisationsöversyn vilket kan innebära att rollen kan förändras till viss del.
Om dig
Vi söker dig som har:
en för arbetsuppgifterna relevant utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet
god erfarenhet av att arbeta som chef och ledare
god förmåga att uttrycka dig på svenska/engelska i tal och skrift samt förmåga att anpassa din kommunikation till olika målgrupper
erfarenhet av att arbeta inom samhällsviktig verksamhet
Som person är du en trygg och närvarande ledare som med helhetssyn kan leda verksamheten. Du har hög integritet samt är kommunikativ och förtroendeingivande.
Du har förmåga att prioritera och strukturera i komplexa informationsflöden och drivs av en nyfiken och utvecklingsinriktad inställning.
Du leder med ett tillitsbaserat förhållningssätt där du motiverar, lyssnar och tar tillvara på medarbetarnas kompetens. Du skapar engagemang, delaktighet och en stark teamkänsla inom enheten.
Vidare ser vi att du har god förmåga att fatta beslut, skapa struktur och bidra till stabilitet i verksamheten. Samtidigt ser du din roll och ditt ansvar i ett större sammanhang, både inom Länsstyrelsen och det geografiska området myndigheten ansvarar för. Vidare ser vi att du verkar aktivt för en hållbar arbetsmiljö och skapar förutsättningar för både dig själv och dina medarbetare att må bra och verka över tid.
Vi ser det som meriterande om du har
Erfarenhet av att jobba inom offentlig sektor
Erfarenhet av att arbeta inom krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar
Erfarenhet av att jobba inom säkerhetskyddslagstiftning och/eller cybersäkerhet
Erfarenhet av att ha kontakt med media i olika frågor.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Vi använder oss av sex månaders provanställning. Anställningen är en tillsvidareanställning som handläggare med ett chefsförordnande
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
Goda utvecklingsmöjligheter
Individanpassade anställningsvillkor
Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Norrbottens län
