Enhetschef Projekt och Planering
2025-08-21
Publicering sdatum2025-08-21Beskrivning
Vi söker nu en enhetschef till infrastrukturavdelningens enhet för Projekt och planering.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2025-11-01 eller efter överenskommelse.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Infrastrukturavdelningen består av enheterna Drift och service och Projekt och planering. Enheten för projekt och planering ansvarar för den övergripande förvaltningen och driften av Bollnäs kommuns fastighetsportfölj, samt projekt- och planering av kommunens gator och allmän platsmark. Enheten består i dagsläget av fastighetsförvaltare, projektledare, projektör, underhållsplanerare, mark- och exploatering. Dina arbetsuppgifter
Som projekt- och planeringschef (enhetschef) har du ett övergripande ansvar för kommunens fastighetsportfölj samt för planering och projekt inom gator och allmän platsmark. Du leder och utvecklar förvaltningsteamet, ser till att fastigheter och gator underhålls och förvaltas på ett effektivt och hållbart sätt och säkerställer att ekonomiska och operativa mål uppnås.
Du blir en del av infrastrukturavdelningen och chef för enheten Projekt och planering, där du ansvarar för en mångsidig grupp av medarbetare - bland annat fastighetsförvaltare, projektledare, underhållsplanerare, projektörer samt medarbetare inom mark och exploatering. I ditt arbete samarbetar du nära externa fastighetsägare, hyresgäster, entreprenörer och andra intressenter för att skapa hög kvalitet och långsiktig lönsamhet i kommunens infrastrukturverksamhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
- utveckla och implementera strategier för fastighetsförvaltning och infrastrukturplanering samt sätta upp och följa upp mål och nyckeltal (KPI:er),
- leda och utveckla medarbetarna genom att erbjuda vägledning, stöd och kompetensutveckling,
- upprätta och följa upp investeringar och budgetar för gata- och fastighetsdrift samt ta fram ekonomiska rapporter och analyser för ledning
- säkerställa att fastigheter och gator förvaltas i enlighet med gällande lagar, regler och interna riktlinjer,
- övervaka och samordna underhålls- och reparationsarbeten med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktighet,
- hantera hyresgästfrågor, genomföra förhandlingar och upprätta hyresavtal för att säkerställa hög kundnöjdhet,
- leda och följa upp projekt inom underhåll, renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer,
- identifiera och hantera risker kopplade till fastighets- och gatuverksamheten,
- bevaka marknadstrender och branschutveckling för att fatta välgrundade och långsiktiga beslut.
Du rapporterar direkt till avdelningschef för infrastruktur. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis fastighetsförvaltning, anläggning, fastighetsutveckling, projektledning, ekonomi eller byggteknik. Du har även flera års erfarenhet av ledarskap inom projekt och planering, gärna i en liknande roll.
Vidare har du:
- Goda kunskaper i ekonomisk förvaltning, budgetering och rapportering.
- God förståelse för fastighetsrätt, entreprenadjuridik och relevant lagstiftning.
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Goda datakunskaper samt erfarenhet av fastighetssystem.
- Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal förvaltning.
Utöver din formella kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du har ett starkt strategiskt och analytiskt tänkande som gör det möjligt för dig att planera långsiktigt och fatta välgrundade beslut. Du är resultatinriktad och drivs av att nå uppsatta mål, samtidigt som du har förmågan att kommunicera och samarbeta effektivt med både medarbetare och externa aktörer.
Noggrannhet och kvalitet präglar ditt arbete, och du är flexibel samt van vid att hantera förändringar. Hög integritet och professionell etik är självklara delar av ditt ledarskap.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
