Enhetschef planeringsenhet vård - Region Gotland, Planeringsenhet Vård - Sjukvårdschefsjobb i Gotland

Region Gotland, Planeringsenhet Vård / Sjukvårdschefsjobb / Gotland2021-06-30Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.Planeringsenhet Vård (PEV) är en enhet med åtta medarbetare som spelar en viktig roll i sjukvårdens planering. PEV ansvarar för operationsplanering, uppföljning av utomlänsvård, planering av flygande ambulanstransporter samt samordning av sjukvårdens gemensamma arbete med produktionsplanering och tillgänglighet.Enhetens arbete finns beskrivet i ett ledningssystem för kvalitet med kartlagda processer och rutiner.Just nu arbetar vi bland annat med att förbättra tillgängligheten i vården och att effektivisera operationsprocessen. Du som chef för enheten kommer att ha en väldigt viktig roll i kontakten med verksamheter över hela förvaltningen och även nationellt kring tillgänglighet.Planeringsenhet vård är en enhet i framkant och arbetar ständigt med kvalitet och utveckling. Som chef hos oss kommer du mötas av medarbetare som trivs, där vi alla tar ansvar och hjälps åt i ett varmt klimat.2021-06-30Som enhetschef är du organiserad under resursområde Service- och diagnostik. Uppdraget innebär ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi på enheten. Du svarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Som ledare är du en förebild genom ett tillitsbaserat ledarskap som skapar arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara.Förutom rollen som enhetschef för din enhet har du även en viktig funktion i resursområdets ledningsgrupp där du arbetar tillsammans med andra enhetschefer. I ledningsgruppen stöttar vi varandra och arbetar för att utveckla det nära ledarskapet och du förväntas även delta i region Gotlands ledarutvecklingsprogram.Som enhetschef för Planeringsenhet vård ingår du i flera arbetsgrupper inom sjukvården på Gotland samt i nationella nätverk kring tillgänglighet.Vi erbjuder dig ett självständigt och omväxlande arbete med intressanta och utvecklingsinriktade verksamheter. Hos oss får du möjligheten att bli en del av något större, där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar och där din utveckling blir vår framgång.Vi söker dig med högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från opererande verksamhet, operationsplanering eller annan erfarenhet inom logistik, produktionsplanering, projektplanering eller liknande.Som person är du trygg i din yrkesroll och drivs av att utveckla verksamheten framåt. Genom att vara lyhörd tar du tillvara medarbetarnas engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget och arbetar för att låta medarbetarna utvecklas i sin yrkesroll. I ditt ledarskap har du förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv planera, delegera, organisera samt följa upp beslut och resultat. Ditt intresse för människor och din kommunikativa förmåga gör att du har lätt för att skapa goda relationer och kan se vikten av att samverka/samarbeta såväl inom som utom resursområdet. Du är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer och arbetar konstruktivt under press. Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt och har god datorvana. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.ÖVRIGTInom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning Ett års vikariat med tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelseEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-18Region Gotland, Planeringsenhet Vård5838599