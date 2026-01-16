Enhetschef på SiS Ungdomshem Bärby
2026-01-16
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex
psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för
vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du
arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för de som behöver det som mest? Då har Statens institutionsstyrelse utmaningen för dig. Vi söker nu
enhetschef till vår utslussavdelning som kommer att drivas i externa lokaler. Du kommer även ansvara för två platser som finns i befintliga lokaler på Bärby. Målgruppen är ungdomar som har förutsättningar för - och behov av- att vistas i större öppenhet som ett led i deras behandlingsplanering eller verkställighetsplanering. I rollen som enhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamheten på avdelningen. I ditt uppdrag kommer du planera, leda, utveckla och följa upp arbetet på avdelningen så att de riktlinjer och lagar som styr verksamheten följs. Du har arbetsmiljö-, personal-, ekonomiansvar.
Alla enhetschefer inom SiS ingår i ett nätverk med kollegor i samma yrkesroll och samlas regelbundet i fortbildningsdagar. SiS
genomför även ett chefsprogram med olika inriktningar som stärker dig i din roll samt utökar möjligheten till att öka din kompetens.
Du ingår i ledningsgruppen på institutionen och tillsammans verkar vi för SiS Ungdomshem Bärbys fortsatta utveckling. Du kommer
även ingå i institutionens chefsberedskapsgrupp enligt rullande schema.
Allt arbete utgår från våra värdeord: respekt, omtanke och tydlighet. Kvalifikationer
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Du ska också ha:
• Relevant högskoleutbildning med social inriktning eller motsvarande, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer
likvärdig.
• Ledarskapserfarenhet: dokumenterad flerårig erfarenhet som chef. Ledarskapserfarenhet från SiS, annan myndighet eller liknande
verksamhet är meriterande.
• Arbetserfarenhet från liknande verksamhet eller myndighet.
• Bra kommunikativ förmåga: du har god förmåga att anpassa din kommunikation efter behov och målgrupp, och uttrycker dig väl
på svenska i tal såväl som i skrift.
• B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du är lyhörd och har förmåga att se helheten, arbetsleda och planera. Vidare är du
en relationsbyggare och har god samarbetsförmåga, när det gäller den interna samverkan med kollegor, medarbetare och ungdomar, såväl
som den externa med socialtjänsten och andra myndigheter och aktörer.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll ska genomföras före
beslut om anställning.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-02-28. Skicka in CV, personligt brev samt samtliga intyg som förstärker dina utbildningar.
Intevjuer sker löppande. Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Månadslön
