Enhetschef Myndighet SoL/LSS
Åstorps kommun, Funktionsstöd / Sjukvårdschefsjobb / Åstorp Visa alla sjukvårdschefsjobb i Åstorp
2025-12-10
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
Visa alla jobb hos Åstorps kommun, Funktionsstöd i Åstorp
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 500 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Socialförvaltningen består av individ och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningen har 350 tillsvidareanställda medarbetare.
Förvaltningen har det yttersta ansvaret för att invånarna i Åstorp får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Vi arbetar med uppdraget att stödja människor till bättre livsvillkor och ökad självständighet.
Vi har påbörjat Socialförvaltningen 2.0, en förbättringsresa med fokus på kultur, struktur och ledarskap/medarbetarskap, med syfte att höja kvaliteten i alla våra verksamheter och att vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete med möjligheter till egen utveckling.
Nu söker vi dig som vill leda enheten Myndighet SoL/LSS i ett fortsatt utvecklingsarbete med bland annat omställningen mot intentionerna i nya socialtjänstlagen och personcentrerad Nära vård.
Hos oss kommer du att arbeta tillsammans med engagerade medarbetare och kollegor där vi med gemensamma krafter arbetar för att skapa största möjliga kvalitet för invånarna. Du har mycket goda förutsättningar för att göra ett gott arbete och vara en närvarande chef.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker en ledare som vill ha ett varierat uppdrag, har lust att driva förändringsarbete och vill vara med i arbetet att skapa en myndighet som har ett tydligt helhetsperspektiv och bidra i den omställningsresa vi påbörjat utifrån intentionerna i den nya socialtjänstlagen och personcentrerad vård.
Du är direkt underställd verksamhetschef och ansvarar för det dagliga arbetet i din enhet. Du har budget-, arbetsmiljö- och personalansvar för enheten vilket innebär att du planerar, leder, genomför, följer upp och utvecklar enheten i enlighet med aktuella lagstiftningar samt politiska beslut.
Tillsammans med medarbetare, kollegor och ledningsgrupp arbetar du för att tillse att enhetens uppdrag och mål nås.Kvalifikationer
Du är en trygg och tydlig person som är självgående samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga, är lyhörd och skicklig på att kommunicera både muntligt och skriftligt. En god analytisk förmåga är en nödvändighet för att lyckas i rollen.
Du behöver ha ett ledarskap som på ett lyhört sätt bidrar till att skapa goda förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna utföra ett arbete med god kvalitet under goda arbetsvillkor. Genom ett strukturerat, synligt och coachande ledarskap stärker du medarbetarna och ger förutsättningar till ett tillitsfullt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Din attityd och ditt engagemang kommer vara avgörande i vårt val av kandidat.
Krav för tjänsten:
* Socionomexamen eller akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
* Goda kunskaper om socialtjänstens uppdrag, nya socialtjänstlagen och LSS
* Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom SoL och LSS samt omställningen till personcentrerad Nära vård
* Erfarenhet av arbete som chef i en politiskt styrd organisation
* B-körkort
ÖVRIGT
Som anställd hos oss får du friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
Intervjuer kommer att genomföras den 9 och 15 januari. Arbetsprov och personlighetstest kan komma att användas i rekryteringen.
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön
