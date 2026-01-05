Enhetschef Myndighet
Utredningsenheten inom äldre- och omsorgsförvaltningen i Mariestad består idag av åtta SoL-handläggare, tre LSS-handläggare och två avgiftshandläggare. Kompetensen på enheten är hög med en bra sammansättning av mångårig erfarenhet och nya kunskaper. Enheten är placerad i gamla regionens hus på Drottninggatan 1.
Vi söker nu en enhetschef som vill driva vår utveckling framåt och stötta oss i arbetet med kvalitet och service.
Är du trygg i din ledarroll och har erfarenhet av att leda medarbetare i förändring? Har du tidigare arbetat med myndighetsutövning och besitter goda kunskaper inom Socialtjänstlagen och Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade? Då kan du vara den vi söker som vår nästa enhetschef!Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom utredningsenheten ansvarar du för 13 medarbetare och arbetar i nära dialog med avdelningschefen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
* Att leda och utveckla verksamheten genom aktivt deltagande i det fortsatta verksamhetsutvecklingsarbetet.
* Att bidra till ledningsgruppens strategiska arbete.
* Ansvara för enhetens verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö
* Leda och utveckla enhetens arbete
* Kvalitetssäkra arbetsprocesser
* Utveckla kvalitet och kundfokus i verksamheten
* Biträda avdelningschef med analys och uppföljning av enhetens verksamhet
* Implementera fattade beslut
* Ta tillvara och utveckla kompetensen i arbetsgruppen
Vad kan vi erbjuda dig?
* Ett stimulerande och utmanande arbete i centrala Mariestad, ett par minuters promenad från resecentrum
* Förtroendearbetstid
* Möjlighet till semesterväxling och löneväxling till pension.
* Förmånscykel
* Friskvårdsbidrag.
* Gratis inomhus- och utomhusbad.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
* Socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
* God kännedom om Socialtjänstlagen och Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
* Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsutövning
* Tidigare erfarenhet av personal- och budgetansvar
* B-körkort
Som person har du goda ledaregenskaper som präglas av ett prestigelöst samarbete där man arbetar med tillit och tar tillvara på medarbetarnas kompetenser. Du ser lösningar, är tydlig i din kommunikation och medveten om vikten av en god arbetsmiljö. Du behöver också ha ett stort intresse av utveckling och av att leda i förändring.
Som chef förväntas du kunna arbeta självständigt såväl som i team. Du drivs av ett varierat arbete och att möta nya utmaningar.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret samt att du kommer göra ett personlighetstest. Provanställning kan komma att tillämpas.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
