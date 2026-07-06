Enhetschef mark- och miljöjuridik
Svenska Kraftnät / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-07-06
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Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en avgörande länk i en samhällsviktig verksamhet?
Elektrifiering, energiomställning och en gemensam europeisk elmarknad innebär att Svenska kraftnät står inför en historisk utbyggnad av transmissionsnätet. Svenska kraftnät söker nu dig som vill leda vår verksamhet inom mark- och miljöjuridik.
Ta chansen och sök till en av Sveriges viktigaste och mest spännande arbetsplatser!Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vi söker nu en enhetschef för enheten mark- och miljöjuridik. Enheten består av erfarna jurister som främst arbetar med rådgivning, stöd och utveckling mot Svenska kraftnäts investerings- och utbyggnadsprojekt. De huvudsakliga arbetsområdena är mark- och miljörätt samt tillämpning av relevanta delar av ellagen. Enheten består av jurister som arbetar självständigt och chefens uppdrag är att stötta och skapa förutsättningar för medarbetarna och våra leveranser. Myndigheten präglas av hög förändringstakt med nya uppdrag och en snabbt växande verksamhet. För att lösa enhetens uppdrag behöver chefen tillsammans med medarbetarna utmana invanda arbetssätt och utforska nya möjligheter.
Rättsavdelningen består av fem enheter, investeringsjuridik, mark- och miljöjuridik, verksjuridik, systemjuridik och registratur och arkiv samt ett antal tjänster som är direktrapporterande till avdelningschefen. Rättsavdelningen leds av rättschefen som rapporterar direkt till generaldirektören. Enhetscheferna rapporterar till avdelningschefen för rättsavdelningen. På enhet mark- och miljöjuridik arbetar drygt 10 medarbetare varav hälften i Göteborg.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker en erfaren ledare, som kommunicerar tydligt och aktivt och som uppvisar ett moget ledarskap. Du har lätt för att skapa förtroende och att bygga goda relationer och samarbete är en självklar del av ditt arbete. Det är naturligt för dig att se på ditt ansvarsområde som en del av ett större sammanhang, både inom enheten, avdelningen och övriga delar av Svenska kraftnät. Det är viktigt att du tar egna initiativ och har ett positivt förhållningssätt till de utmaningar som dyker upp. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och driver ditt och enhetens arbete i mål. Du kommer att interagera och föra dialog med många både inom och utanför myndigheter därför är det viktigt att du trivs med att ha många kontaktytor. Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du ska ha en svensk juristexamen eller jur.kand. examen.
Du har även:
Minst fem års arbetslivserfarenhet och minst tre år i arbetsledande roll för experter inom relevanta områden.
Minst tre års erfarenhet av arbete i en organisation i stor förändring.
Minst tre års erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av att leda på distans.
Erfarenhet av energibranschen.
Erfarenhet av prövning enlig 2 kap. ellagen och arbete med mark- och miljörätt.
Erfarenhet av att föra dialog med andra myndigheter och aktörer inom relevanta områden.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Resor i tjänsten förekommer regelbundet - enheten har medarbetare i Sundbyberg och Göteborg och du förväntas besöka dem regelbundet.
Möjlighet till distansarbete upp till 50%, när arbetet så tillåter.
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.
Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Maria Örtenholm, rekryterande chef, 010-350 93 20.
Lennart Jansson, ansvarig rekryterare, 010-350 91 49.
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9992978