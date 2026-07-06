Enhetschef LSS
Malung-Sälens Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Malung-Sälen Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malung-Sälen
2026-07-06
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malung-Sälens Kommun i Malung-Sälen
, Gotland
eller i hela Sverige
Var med oss och led framtidens LSS i Malung-Sälens kommun. Nu söker vi en engagerad enhetschef som vill skapa något starkt tillsammans med oss.
Hos oss blir du en del av ett ledarteam där samarbete, utveckling och nytänkande står i centrum. Tillsammans med de andra LSS cheferna ansvarar du för att driva och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet och arbetsglädje. Det här är en möjlighet för dig som gillar att leda människor, skapa struktur och samtidigt göra verklig skillnad varje dag.
Vi söker dig som:
• Är trygg i ditt ledarskap
• Trivs med samarbete och att tänka nytt
• Vill utveckla både verksamhet och medarbetare
Malung-Sälens kommun erbjuder det bästa av två världar, stark framtidstro och fantastisk livskvalitet. Här finns norra Europas största vinterturismdestination, storslagen natur, stora evenemang och goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg uppväxt för barn.
I Malung-Sälens kommun är våra medarbetare vår viktigaste tillgång. Därför arbetar vi för ett hållbart arbetsliv där du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje.
Välkommen till en kommun där vi gör skillnad tillsammans – med respekt, omtanke och trygghet i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara med att fortsätta utveckla verksamheten vidare inom LSS och vara en i vårt team, teamet består idag av 3 enhetschefer samt 2 administratör.
Arbetet som enhetschef inom LSS är varierande, innehållsrikt och meningsfullt. Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal, budget och arbetsmiljöfrågor, vilket ställer krav på att du har förmågan att se helheten och kan arbeta flexibelt. Din placering är i Malung och du arbetar nära övriga enhetschefer inom både LSS och övriga verksamheter inom förvaltningen. Inom ditt ansvarsområde ingår personlig assistans och daglig verksamhet.
Uppdraget som enhetschef innebär att leda och samordna verksamheterna som verkställer insatser utifrån LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Du ska inom de ekonomiska ramarna bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet där brukaren är i fokus.
I din roll coachar du medarbetarna och är deras närmaste stöd i det dagliga arbetet. En viktig del i ditt arbete är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och bidra till ständig utveckling av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett coachande och lösningsorienterat förhållningssätt. Du är en förebild för din personal och genom din personliga trygghet, tydlighet och förmåga att motivera och utveckla andra skapar du ett aktivt medarbetarskap och gott arbetsklimat. Du är en självgående chef som har ett strukturerat arbetssätt, du är intresserad av att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna inom givna ramar. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team.
För att möta kraven för rollen som enhetschef för LSS ser vi helst att du har en högskoleutbildning inom social arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Det är meriterande om du har några års erfarenhet som ledare inom LSS-verksamhet alternativt inom vård och omsorg.
Du behöver kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska samt vara van att dokumentera. Erfarenhet av att arbeta i olika system är meriterande. Körkort krävs då det förekommer resor i tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Löneintervall: Lönen för tjänsten ligger i dagsläget inom intervallet 42.000-53.000 kronor per månad, utifrån 2025 års lönenivå. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga politiska beslut är fattade.
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens Kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?si=tjtFJyx27TaFndW1&v=lqD_yyd2CIU&feature=youtu.be
782 21 MALUNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Biträdande Socialchef
Helen Nybladh helen.nybladh@malung-salen.se Jobbnummer
9993991