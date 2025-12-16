Enhetschef LSS
2025-12-16
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö.
Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete.
Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med att fortsätta utveckla verksamheten vidare inom LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och vara en i vårt team, teamet består idag av 3 enhetschefer samt 1 administratör. Du kommer även att ingå i en ledningsgrupp underställd verksamhetschefen med 13 enhetschefer inom äldreomsorg/omsorg.
Arbetet som enhetschef inom LSS är varierande, innehållsrikt och meningsfullt. Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal, budget och arbetsmiljöfrågor, vilket ställer krav på att du har förmågan att se helheten och kan arbeta flexibelt. Du arbetar nära övriga enhetschefer inom både LSS och övriga verksamheter inom förvaltningen. Inom ditt ansvarsområde ingår LSS-boende. Uppdraget som enhetschef innebär att leda och samordna verksamheten som verkställer insatser utifrån LSS.
Du ska inom de ekonomiska ramarna bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet där brukaren är i fokus. I din roll coachar du medarbetarna och är deras närmaste stöd i det dagliga arbetet. En viktig del i ditt arbete är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och bidra till ständig utveckling av verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker en engagerad och lösningsfokuserad enhetschef till verksamhetsområde LSS, som vill följa med oss och leda i utvecklingen mot morgondagens omsorgsarbete. Uppskattar du det nära ledarskapet? Tilltalas du av korta beslutsvägar? Vill du vara en ledare och chef i en kommun där du tillsammans med oss andra är med och påverkar i verksamheten men också för kommuninvånarna?
LSS verksamheten i Markaryds kommun skall präglas av ett väl fungerande och nära samarbete, såväl internt som externt, där vi hjälps åt med att hantera de utmaningar vi ställs inför.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du är också flexibel och ser utveckling och möjligheter i arbetet. Du har lätt för att arbeta i team och bidrar med att skapa en miljö som präglas av delaktighet.
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning.
För att vi skall bli en så bra verksamhet som möjligt lägger vi också stor vikt vid personliga erfarenheter och egenskaper. Körkort är ett krav.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i Markaryds kommun med tillträde efter överenskommelse. Intervju kan komma att ske under ansökningstiden.
Markaryds kommun undanber sig kontakt från mediesäljare och rekryteringskonsulter. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Markaryds kommun
(org.nr 212000-0654), http://www.markaryd.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Lars - Ola Bohlin lars-ola.bohlin@markaryd.se 0433 72056 Jobbnummer
9647255