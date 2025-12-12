Enhetschef LSS
2025-12-12
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Verksamheten ska genomsyras av kommunens värdegrund som är respekt, omtanke och trygghet något som innebär att jag som medarbetare också agerar med respekt, omtanke och trygghet.
Arbetsuppgifter
Vår nuvarande enhetschef går i pension så söker vi dig som vill vara med att fortsätta utveckla verksamheten vidare inom LSS och vara en i vårt team, teamet består idag av 3 enhetschefer samt 2 administratör.
Arbetet som enhetschef inom LSS är varierande, innehållsrikt och meningsfullt. Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, personal, budget och arbetsmiljöfrågor, vilket ställer krav på att du har förmågan att se helheten och kan arbeta flexibelt. Din placering är i Malung och du arbetar nära övriga enhetschefer inom både LSS och övriga verksamheter inom förvaltningen. Inom ditt ansvarsområde ingår personlig assistans och daglig verksamhet..
Uppdraget som enhetschef innebär att leda och samordna verksamheterna som verkställer insatser utifrån LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Du ska inom de ekonomiska ramarna bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet där brukaren är i fokus.
I din roll coachar du medarbetarna och är deras närmaste stöd i det dagliga arbetet. En viktig del i ditt arbete är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och bidra till ständig utveckling av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett coachande och lösningsorienterat förhållningssätt. Du är en förebild för din personal och genom din personliga trygghet, tydlighet och förmåga att motivera och utveckla andra skapar du ett aktivt medarbetarskap och gott arbetsklimat. Du är en självgående chef som har ett strukturerat arbetssätt, du är intresserad av att leda och utveckla verksamheten och medarbetarna inom givna ramar.
helst
För att möta kraven för rollen som enhetschef för LSS ser vi helst att du har en högskoleutbildning inom social arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Det är meriterande om du har några års erfarenhet som ledare inom LSS-verksamhet alternativt inom vård och omsorg.
Du behöver kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska samt vara van att dokumentera. Erfarenhet av att arbeta i olika system är meriterande. Körkort krävs då det förekommer resor i tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan!
