Enhetschef lokalvården
Älvsbyns Kommun / Administratörsjobb / Älvsbyn
2025-12-23
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
Älvsbyns Kommun i Älvsbyn
Att arbeta i en mindre kommun gör att du får chansen att prova på nya saker, att du får känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt att du utvecklas i ditt arbete. Att utvecklas genom att få en inblick och vara delaktig i hela processen gör att man växer som medarbetare. Vi tror även att både känna och ta ansvar är viktigt för utvecklingen. Det ger dessutom en mycket värdefull erfarenhet i det fortsatta arbetslivet. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!Vill du leda och utveckla lokalvårdsverksamheten i vår kommun? Vi söker en engagerad och lösningsorienterad enhetschef som vill bidra till hög kvalitet och kostnadseffektivitet i våra lokalvårdstjänster. Som enhetschef blir du en nyckelperson i att skapa välfungerande rutiner, motivera medarbetare och säkerställa att våra verksamheter får bästa möjliga service.
Enheten ingår i verksamhetsområde drift och service tillsammans med kostenheten, tekniskt kontor, verksamhetsvaktmästeri och fastighetsförvaltning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och utveckla lokalvårdsverksamheten med fokus på kvalitet och effektivitet.
• Ansvara för schemaläggning, bemanning och arbetsfördelning.
• Identifiera och genomföra åtgärder för kostnadsbesparingar och effektivisering.
• Utveckla rutiner för kvalitetskontroller och följa upp resultat.
• Ha nära dialog med kommunens verksamheter och hantera kundönskemål professionellt.
• Leda, motivera och utveckla medarbetare samt säkerställa en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som har
• Gymnasieutbildning som grund, gärna kompletterad med ledarskapsutbildning eller erfarenhet av arbetsledning.
• Erfarenhet av lokalvård eller liknande serviceverksamhet.
• Erfarenhet av schemaläggning, personalplanering och förändringsarbete.
• Goda IT-kunskaper, särskilt i Office-paketet.
• Personliga egenskaper som lösningsorienterad, kommunikativ, strukturerad och analytisk.
Meriterande
• Erfarenhet av offentlig verksamhet.
• Kunskap om städstandarder och kvalitetscertifieringar.
• Förståelse för arbetsmiljölagstiftning.
Vi erbjuder
• Ett utvecklande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka.
• En arbetsplats som värdesätter samarbete, kvalitet och innovation.
• Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Hos oss har du tillgång till förmåner såsom semesterväxling, löneväxling och möjlighet till distansarbete. Vi värnar om ett långsiktigt hållbart arbetsliv och strävar efter en god balans mellan arbete och fritid. Som anställd hos oss får du både yrkesmässig och personlig utveckling. För att läsa mer om våra förmåner klicka här Personalförmåner | Älvsbyns kommun
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse.
Ansök senast: 2026-01-18
Lön
Individuell lönesättning, ange gärna löneanspråk.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Älvsbyn är Norrbottens pärla.
I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Kontakt
Facklig
Vision Älvsbyn Visionavd331alvsbyn@fv.vision.se 0929-17000 vx Jobbnummer
9663176