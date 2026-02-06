Enhetschef Lokalvård
Vision 2040: Med ett jäklar anamma skapar vi det storslagna i det lilla!
I vår kommun skapar vi tillsammans en plats på jorden där vardagsnära trygghet möter naturens skönhet och människors vilja av järn. Från höga höjder till glittrande sjöar, från en levande landsbygd till småstadens liv och rörelse - hos oss är varje plats unik och en viktig del av helheten.
För vi vet att det är tillsammans som vi skapar vår framtid - med stolthet för vår långa historia och med ett jäklar anamma.
Lokal- och miljöservice är en central stödfunktion som utför lokalvård inom hela Lindesbergs kommun. Enheten jobbar för att bryta smitta, underhålla ytmaterial och säkra tryggheten och trivseln för kommunernas verksamheter och medborgare genom att se till att lokalytorna är välstädade. Lokal- och miljöservice ska verka för en långsiktigt hållbar lokalvård och leverera god kvalité. Tillsammans med verksamheterna tar vi ansvar för en ren och trivsam inomhusmiljö.
Enheten leds av två enhetschefer som ansvarar för varsin arbetsgrupp och rapporterar till verksamhetschef. I det dagliga arbetet har enhetscheferna stöd av samordnare och planerare.
Då en av våra enhetschefer har slutat söker vi nu en ny enhetschef. Vi söker dig som tillsammans med en chefskollega, samordnare och planerare vill fortsätta driva verksamheten framåt!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. I uppdraget ingår även arbetsmiljöansvar där du aktivt verkar för en trygg, trivsam och hållbar arbetsmiljö. Vårt ledarskap bygger på tillitsbaserad styrning och ledning, där medarbetare ges ansvar och mandat att agera. En kultur som du som enhetschef förväntas både bära och utveckla för att skapa engagemang, delaktighet och ansvarstagande inom din arbetsgrupp.
Dina arbetsuppgifter är att leda, utveckla och följa upp verksamheten gällande kvalitet på utförd lokalvård utifrån verksamhetens mål. Detta tillsammans med lokalvårdens andra enhetschef, samordnare, medarbetare och kommunens verksamheter. Tillsammans med skyddsombud och samordnare utför du skydds- och kvalitetskontroller.
Du ansvarar för att planera resurserna på ett effektivt sätt och ser till att dina medarbetare har rätt förutsättningar för att leverera god service.
Du följer upp ekonomi- och verksamhetsresultat för att säkerställa att din verksamhet når sina mål. Körkort B är ett krav för tjänsten då du behöver kunna ta dig runt till de olika arbetsplatserna vilka är placerade över hela Lindesbergs kommun.
Kommunens värdegrund ligger till grund för vårt arbete; Tillsammans! Med nyfikenhet, drivkraft och omtanke.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Eftergymnasial utbildning
* Tidigare chefserfarenhet
* B-körkort
* God datavana
* Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av personalintensiv verksamhet
* Ledarskapsutbildning
Som person är du trygg, stabil och har god självkännedom. Du tänker strategiskt och kan tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. Att arbeta mot mål och fokusera på resultat är viktigt för dig och ditt ledarskap skapar engagemang och delaktighet. Du visar tillit till din personal och skapar ett positivt arbetsklimat med tydliga krav som gör att initiativkraften hos dina medarbetare växer.
Du trivs med att ha många uppgifter igång samtidigt, är flexibel, stresstålig och har förmågan att strukturera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi ser att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Du har god kommunikativ och empatisk förmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
