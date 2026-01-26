Enhetschef Logopedbyrån Dynamica
Logopedbyrån Dynamica AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logopedbyrån Dynamica AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du leda och utveckla en verksamhet som gör verklig skillnad för vuxna, barn och unga med bland annat tal-, språk-, läs- och skrivsvårigheter? Nu söker vi enhetschefr till våra logopedmottagningar på Logopedbyrån Dynamica i Stockholm.
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för att driva och utveckla mottagningsverksamheten med fokus på hög vårdkvalitet, god arbetsmiljö, måluppfyllnad och ett hållbart patientflöde. Du arbetar nära verksamheten och samarbetar med engagerade logopedkollegor samt övriga chefskollegor i organisationen.
Du kommer att ha personal- och ekonomiskt ansvar samt planera och leda arbetet på mottagningen/mottagningarna.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en organisation som strävar efter att hela tiden utveckla vård och insatser för att göra skillnad för dem som kommer till oss. Som chef får du stöd av, centrala stödfunktioner, erfarna chefskollegor och tillgång till upparbetade system, rutiner och processer inom verksamheten. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där medarbetare ska vilja arbeta kvar och utvecklas.
Vi erbjuder också:
kollektivavtal
månadslön
tjänstepension och försäkringar
friskvård samt övriga personalförmåner.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, nyfiken och driven och som har en tydlig blick för hur logopediska insatser kan bidra till ökad livskvalitet för våra patientgrupper. Genom att bidra till att skapa god samverkan med patienter, remittenter och medarbetare
Du är:
trygg och tydlig i ditt ledarskap, med förmåga att skapa motivation och engagemang gällande självledarskap hos dina kollegor
är strukturerad, flexibel och bra på att prioritera utifrån verksamhetens behov!
prestigelös och ser samarbete som en självklarhet egenskap för ett gott ledarskap
Formell chefserfarenhet är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga samt ledaregenskaper. Publiceringsdatum2026-01-26Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Ansök med CV och personligt brev.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens slut.
Frågor gällande tjänsten varmt välkommen att kontakta regionchef Anna Moström
Logopedbyrån Dynamica AB är ett privat vårdföretag med avtal med region och arbetar primärt inom vårdvalet. Vi har även en växande konsultativ verksamhet med uppdrag inom exempelvis skola, föreläsningar och kurser. Vårt utvecklingsarbete genomsyrar hela verksamheten och bidrar till en stimulerande och kreativ arbetsmiljö med goda möjligheter till både individuell utveckling och verksamhetsutveckling.
Logopedbyrån Dynamica AB ägs av Prima Vård och har logopeder och mottagningar på flera orter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logopedbyrån Dynamica AB
(org.nr 556736-9466)
Karlavägen 60 (visa karta
)
114 49 STOCKHOLM Arbetsplats
