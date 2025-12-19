Enhetschef Lantmäteriet
2025-12-19
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Verksamhetsområdet ansvarar för att det som kommunen äger i dagsläget i form av att anläggningstillgångar fungerar över tid, dvs att underhållsåtgärder planeras och genomförs efter det behov som finns och den ekonomi som är tilldelad. Verksamheten har också ansvar att bedriva kommunens projektledning när det gäller byggnationer av alla slag inom kommunens verksamhet, med undantag av vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar. Inom verksamhetsområdet ingår dessutom all myndighetsutövning inom Samhällsbyggnadsområdet för Motala kommun.
Lantmäterienheten ansvarar för kommunal mätnings- och kartproduktion, fastighetsbildningen inom kommunen, namn- och adressfrågor. För det löpande arbetet inom respektive område finns två samordnare inom enheten.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
I rollen som chef för Lantmäterienheten ansvarar du för att driva, utveckla och bidra till att ständigt förbättra de processer som Lantmäterienheten bedriver och ingår i. Du ansvarar för planeringen och uppföljningen av enhetens ekonomi, personal och verksamhet. Du har ett delegerat arbetsmiljöansvar där du verkar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
I arbetet ingår även att företräda verksamheten och bidra till en effektiv stadsbyggnadsprocess tillsammans med övriga förvaltningar inom kommunen. Service är viktigt för oss, så att verka för en god service internt inom kommunen och mot våra medborgare och företagare är centralt. I rollen som lantmäterichef ingår också uppdraget som myndighetschef, du kommer att företräda den kommunala lantmäterimyndigheten i kontakter med den statliga Lantmäteriet och övriga kommunala lantmäterimyndigheter. Du är också ett stöd för förrättningslantmätarna inom enheten och kan bistå med din erfarenhet och kunskap i deras handläggning. Du kommer vara delaktig i förrättningsverkssamheten och även handlägga egna fastighetsbildningsärenden.
Förvaltningen baserar sitt ledningsarbete på principerna inom tillitsbaserad ledning och styrning. Modellen bygger på ett stort ansvarstagande från medarbetarna tillsammans med ett stort mandat för medarbetarna att agera. Som enhetschef har du ansvar att skapa och driva den andan. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du förväntas bidra till utvecklingsarbetet för att nå uppsatta mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är civil- alternativt högskoleingenjör inom lantmäteri, eller har motsvarande utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av en liknande befattning inom kommunal eller statlig verksamhet samt har arbetat som chef. Du har breda kunskaper inom området och en medvetenhet kring ekonomi- och personalfrågor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att handlägga alla typer av förrättningsärenden och det är meriterande om du tidigare varit involverad i detaljplanearbete.
Personliga kompetenser:
* Som chef skapar du tillit och trygghet hos medarbetarna genom att prestigelöst visa en trovärdig bild av dig själv. Du agerar med hög moral och lever som du lär. Du skapar ett öppet klimat där vi lär oss av våra misstag. Du agerar med transparens och välkomnar all feedback. Genom att vara tydlig och kommunikativ i ditt sätt att leda ges möjlighet att skapa teamarbete och individuell utveckling för att nå överenskomna resultat och möta nya behov.
* Som chef är du är trygg och har mod att hantera utmanande situationer och nödvändiga samtal. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
* Du skapar engagerade och motiverade medarbetare genom att inspirera och uppmuntra till delaktighet och nyskapande. Du har förmågan att skapa en vision och tydliggöra målen för medarbetarna så att det blir klart varför vi är på jobbet. Det blir meningsfullt för medarbetarna att agera och prestera i denna riktning.
ÖVRIGT
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
