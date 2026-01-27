Enhetschef Konsultation till Hjälpmedelscentralen Borås
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Borås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Borås
2026-01-27
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Har du tidigare chefserfarenhet inom vård/omsorg? Motiveras du av att arbeta med effektiva flöden och utvecklingsarbete kring arbetssätt och processer - med patienten/kunden i fokus? Nu söker vi en trygg och engagerad ledare som vill leda och utveckla Hjälpmedelscentralens konsultationsteam i Borås och delta i ledningen av Hjälpmedelscentralen i Borås.
Välkommen!
Om arbetet
I tjänsten som enhetschef för Konsultation får du en central roll i att säkerställa en effektiv utprovningsverksamhet för våra patienter/kunder. Som första linjens chef leder du konsultationsteamets 16 engagerade och kompetenta medarbetare som består av hjälpmedelskonsulenter, konsultationstekniker och servicetekniker. Konsultationsteamet arbetar i huvudsak med rådgivning, utprovning och specialanpassningar av hjälpmedel. Tillsammans möjliggör ni en ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.
Dina huvudsakliga arbetsområden:
Ansvar för uppföljning av teamets resultat och mål
Ansvar för personal och arbetsmiljö
Ansvar för att driva förändringsledning, produktionsplanering och effektivisering
Ansvar för teamets ekonomi och budgetarbete
Ansvar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom teamet
Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i Hjälpmedelscentralens lokala ledningsgrupp tillsammans med 3 andra chefer och företräder ledningsgruppen i relation till alla medarbetare vid Hjälpmedelscentralen i Borås. I ledningsgruppen bidrar du aktivt i det strategiska arbetet, du värnar patient/kundperspektivet och arbetar med helhetssyn på hela verksamheten för att vi ska nå våra mål och möta våra kunders förväntningar. Regionalt samverkar du också med andra enhetschefer och processledare inom konsultationsprocessen.
Till stöd i arbetet kommer du utöver din chef och kollegor också ha stöd från HR och ekonomiresurser. Tjänsten är placerad på Hjälpmedelscentralen i Viared, strax utanför Borås. Dagsresor inom regionen förekommer regelbundet.Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Hjälpmedelscentralen är en del av Försörjningsförvaltningen, och är ett kompetens- och logistikcenter för hjälpmedel i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. Våra cirka 400 medarbetare förser vård, kommuner och invånare med personligt förskrivna hjälpmedel - från rådgivning och utprovning till lagerhållning, service och tekniskt underhåll.
Vi arbetar nära vårdens och omsorgens verksamheter och har alltid individens behov i fokus. Vår roll är viktig - och den utvecklas hela tiden.
Om dig
Vi söker dig som har:
god chefserfarenhet inom vård, omsorg eller socialt arbete i en större organisation
relevant högskoleexamen (minst tre år) inom hälso- och sjukvård
svensk legitimation inom ett vårdyrke
det är meriterande om du har varit chef inom offentlig verksamhet, liksom kunskaper om hjälpmedel för personer med funktionsvariationer
För att vara framgångsrik som enhetschef behöver du ha ett stabilt och närvarande ledarskap, vara bra på att bygga tillit, skapa delaktighet och driva utveckling tillsammans med andra. Du behöver också vara van vid att driva förändringsarbete och ha en god helhetssyn. Du trivs i ett sammanhang där samarbete över gränser är avgörande - och där du får ta ansvar för både människor, processer och resultat.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara några frågor där du får beskriva dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras.
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från våra chefskriterier: värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap.Övrig information
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan, senast 17 februari!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Borås Kontakt
Karin Öhman, avdelningschef 010-4414109 Jobbnummer
9705952