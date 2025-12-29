Enhetschef Kommunal primärvård
2025-12-29
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
Är du en ledare med stort intresse och engagemang för vård- och omsorgsfrågor?
Vi söker en enhetschef som tar ett helhetsgrepp om vår kommunala primärvård och leder arbetsgrupper inom rehabilitering och sjuksköterskeverksamhet.
Här får du en unik möjlighet att forma ledarskapet och organisationen tillsammans med engagerade medarbetare, en biträdande enhetschef och din avdelningschef.Vi erbjuder dig en anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas. Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Livskvalitet i vardagen.
Kommunens personalpolitik bygger på de grundläggande värden som uttrycks i personalpolicyn: förtroende, ansvar, respekt och omtanke. De ska vara vägledande i det dagliga arbetet med att skapa bästa möjliga verksamhet för alla människor i kommunen.
Som enhetschef är du strategisk och operativ ledare. Du skapar tydliga strukturer, prioriterar med helhetssyn och driver utveckling som stärker kvalitet och arbetsglädje. Du leder genom dialog, tillit och tydlighet - och inspirerar dina medarbetare att nå gemensamma mål.
Du blir en del av ett chefsteam med 11 kompetenta kollegor inom äldreomsorgen, där samarbete och erfarenhetsutbyte är en självklarhet. Dessutom har du en biträdande enhetschef som ger dig stöd i det dagliga arbetet.
Som enhetschef leder du verksamheten mot omsorgsförvaltningens mål. Du har ansvar för kvalitet, arbetsmiljö, personal och ekonomi inom ditt ansvarsområde.
Tillsammans med din personal bidrar du till att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och ett positivt utvecklingsklimat där personalens idéer tas tillvara. Vi vill att du fortsätter att driva enhetens aktiva arbete med kompetens- och verksamhetsutveckling. I ansvarsområdet ingår både sjuksköterskor och rehabpersonal.
En viktig del i arbetet är att bidra till goda relationer med andra aktörer såväl inom som utanför förvaltningen. Uppdraget kräver att du behärskar att växla mellan verksamhetsnära och mer långsiktig och strategisk styrning. I uppdraget ingår också utvecklingsarbete gällande hälso- och sjukvårdsfrågor generellt och att samverka såväl inom kommunen som med andra aktörer.
Du är underställd avdelningschef och tillhör ledningsgruppen för äldreomsorg. Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen som vi bedömer relevant för tjänsten. För att lyckas i rollen ska du ha tidigare chefserfarenhet och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att leda legitimerad personal. Tjänsten kräver att du har god kunskap inom hälso- och sjukvårdsområdet samt personcentrerad vård och omsorg.
Det är en fördel om du tidigare arbetat inom kommunal eller politiskt styrd verksamhet. Vi jobbar ständigt med förbättringsarbete och ser gärna att du har erfarenhet av och motiveras av systematiskt kvalitetsarbete samt förändrings- och utvecklingsarbete. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Körkort för manuell växellåda är ett krav då du behöver kunna förflytta dig med bil i tjänsten.
Som person är du engagerad, tydlig och har en god kommunikativ förmåga. Du har ett helhetstänk där du förstår och ser samband i hur organisationens delar påverkar varandra. Du kommer att samarbeta med många olika människor och professioner vilket gör det nödvändigt att du är lyhörd och kan kommunicera på ett empatiskt och smidigt sätt.
Ditt ledarskap präglas av prestigelöshet och mod och du skapar goda relationer som leder till ett gott förtroende som skapar trygghet och delaktighet. Du har förmåga att motivera och engagera såväl individ som grupp och utveckla deras kompetens och få dem att sträva mot samma mål. Som ledare är du lugn, trygg och stabil och har god självinsikt vilket leder till att du kan fatta beslut och driva förbättringsarbeteÖvrig information
Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Individuell lönesättning tillämpas. Kommunen har en rökfri arbetsmiljö och ett hälsofrämjande förhållningssätt. Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
