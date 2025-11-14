Enhetschef kommunal primärvård
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Det här är en tjänst för dig som drivs av utveckling, samarbete och personcentrerad vård. Som enhetschef leder och fördelar du arbetet samt utvecklar verksamheten mot uppsatta mål. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för den kommunala hälso- och sjukvården. Sjuksköterskorna inom socialförvaltningen är ordnade inom en organisation men utgår från 14 olika arbetsplatser.
En viktig del av uppdraget är att tillsammans med övriga enhetschefer arbeta med utveckling för att möta framtidens utmaningar och samtidigt hjälpa dina medarbetare att nå sin fulla potential. I tjänsten ingår ansvar för ekonomi, arbetsmiljö, personal och verksamhet. Du ska kunna tänka långsiktigt, förstå konsekvenser av olika beslut samt ha förmåga att kommunicera i verksamheten. Du tillämpar ett nära ledarskap och tar på ett positivt sätt tillvara på medarbetarnas kompetens och engagemang. Till din hjälp har du kvalificerade och entusiastiska medarbetare som arbetar med förbättring och ständig utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, meriterande är om du har utbildning inom legitimerat arbete. För att lyckas i rollen ser vi också att du har tidigare ledarerfarenhet inom kommunal verksamhet samt en förmåga att leda, motivera och inspirera dina medarbetare, gärna erfarenhet av att leda inom kommunal primärvård.
Du är en person som arbetar enligt en tydlig process samt organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är säker i osäkra sammanhang och står upp för dina åsikter samtidigt som du har mod att säga ifrån och kan skilja på sak och person.
Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner lösningar på gamla problem. Du tar initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du anpassar dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Ser logik och samband i en komplex miljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
