Enhetschef IT, kansli och intern service
Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en enhetschef till enheten IT, kansli och förvaltningsinternt stöd tillhörande avdelningen styrning och stöd.
Inom enheten återfinns strategiskt och operativt IT, förvaltningens kanslifunktion med bland annat arkiv, nämndsekreterare och registrator, säkerhets, - brandskydds- och fastighetsfrågor samt förvaltningsinternt stöd. Ansvarsområdet i rollen kan till viss del komma att justeras. Övriga enheter på avdelningen är HR och kommunikation samt beredning och analys. Du kommer att leda olika professioner och skapa förutsättningar för dem att utföra sitt arbete. Som chef för enheten står du oftast bakom gruppen men vid behov behöver du kunna kliva fram.
Du kommer att ingå i en ledningsgrupp bestående av samtliga stödfunktioner inom förvaltningen. Som enhetschef för arbetsmarknad och vuxenutbildning behöver du vara en tydlig arbetsgivarrepresentant som ser vikten av och arbetar för att både intern och extern kommunikation fungerar.
I din roll kommer du tillsammans med övriga enhetschefer och avdelningschefer inom stödfunktionerna arbeta aktivt med att utveckla förvaltningens lednings- och stödprocesser. Stor del av din tjänst innebär att lyssna in verksamhetens behov och arbete tätt tillsammans med både, den egna enheten och avdelningens medarbetare, så väl som förvaltning i stort, för att nå arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppsatta mål och resultat. Du kommer att ha personal-, budget- och verksamhetsansvar.
Du, tillsammans med medarbetare på enheten, utför enhetens uppdrag och stödjer övriga verksamheter på förvaltningen med er samlade kompetens, samtidigt som ni smidigt stöttar i den utveckling som pågår på förvaltningen i stort. Kvalifikationer
Du som söker ska ha en kandidatexamen (180hp eller motsvarande) som arbetsgivaren bedömer som ett relevant område och ha dokumenterad chefserfarenhet där personal, budget, verksamhetsansvar och systematiskt arbetsmiljöarbete förekommit. Du behöver ha erfarenhet av att lett olika professioner men främst professioner inom IT.
Du ska ha erfarenhet av informationssäkerhetsarbete och digitalisering samt erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation. Därtill ser vi att du har tidigare arbetslivserfarenhet av att utveckla och säkerställa arbetssätt, varav det är meriterande med erfarenhet av att utveckla stödfunktions roller. Det är ett krav att du behärskar svenska och engelska flytande i både skrift och muntligt. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av processorienterat arbetssätt samt erfarenhet av att samverka, partssamverka och ansvara för systematisk arbetsmiljö.
Du ska ha en god överblick kring det egna ansvarsområdet och tar hänsyn till olika perspektiv för att hålla dig à jour med omvärlden, för att kunna skapa och upprätthålla relevanta nätverk.
Du behöver vara samarbetsinriktad där du lyssnar och visar intresse samtidigt som du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Tillsammans med din ledningsgrupp tar ni fram planer och mål, som du med stöd av din avdelningschef arbetar mot och följer upp. Samtidigt ser vi att du är självständig och har en förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag där du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Som person behöver du vara strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du behöver bära med dig att ditt arbete påverkar andra personer inom organisationen, såväl medarbetare som chefer. I din roll är du med och bidrar till en god arbetsmiljö och arbetar för en sammanhållning som skapar en teamkänsla på förvaltningen.Övrig information
I rekryteringsprocessen kan en bakgrunds kontroll komma att genomföras.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad! Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Kontakt
Maria Löfgren maria.lofgren@arbvux.goteborg.se 031-3680889 Jobbnummer
