Enhetschef inom upphandling
Vill du leda och utveckla en verksamhet med stor påverkan på Göteborgs stads inköp? Är du en trygg ledare som skapar engagemang och får människor att växa? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om jobbet
Som chef för denna enhet på inköps- och upphandlingsförvaltningen leder, driver och utvecklar du en enhet med cirka tio medarbetare främst inriktade mot upphandling. I dagsläget består enheten av upphandlingsspecialister, miljöspecialister och administrativ personal men det pågår just nu en översyn av enhetens organisering med förslag om att flytta miljöspecialisterna till annan enhet på förvaltningen.
Ett centralt uppdrag för enheten är att genomföra upphandlingar för stadengemensamma avtal samt göra upphandlingsuppdrag åt stadens verksamheter på konsultbasis. Enheten har en viktig roll i stadens arbete med inköp och upphandling för Göteborg stads behov och för en hållbar utveckling.
Som enhetschef har du övergripande ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö. Du kombinerar ett nära ledarskap i det dagliga arbetet med ett tydligt helhetsperspektiv, där du säkerställer att verksamheten bidrar till uppsatta mål och inriktningar. Genom ett coachande och inspirerande ledarskap skapar du förutsättningar för lärande, utveckling och ansvarstagande hos dina medarbetare, samtidigt som du följer upp mål och resultat.
Arbetsuppgifterna som chef för enheten innebär bland annat att:
Leda och vidareutveckla arbetet med konsultuppdrag inom upphandlingsområdet, med målet att öka antalet uppdrag och stärka nyttan för staden
Fördela konsultuppdrag inom enheten och säkerställa en tydlig och effektiv prioritering
Samarbeta med andra enhetschefer för att planera de stadsgemensamma upphandlingarna samt säkerställa välfungerande överlämningar mellan enheterna
Skapa goda förutsättningar för samarbete och kunskapsutbyte mellan kollegor inom förvaltningen och staden
Du ingår även i avdelningens ledningsgrupp, där du tillsammans med övriga chefer driver utvecklingen av hela avdelningens område och säkerställer förvaltningens övergripande måluppfyllelse. Du leder utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt och skapar en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, öppenhet och kvalitet för dina medarbetare.
Om dig
För att vara aktuell för tjänsten har du minst en kandidatexamen inom exempelvis juridik, ekonomi eller annat relevant område, samt dokumenterad erfarenhet av ledarskap - som exempelvis chef, arbetsledare eller projektledare. Du behöver även ha god kunskap om och erfarenhet av inköp och upphandlingsfrågor inom offentlig sektor.
Det är meriterande om du har tidigare chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar samt erfarenhet av Göteborgs stad.
Vi söker dig som är lyhörd och trygg i ditt ledarskap, där du skapar engagemang genom dialog och delaktighet, samt har en god förmåga att bygga förtroende. Som ledare är du mål- och resultatorienterad och sätter tydliga förväntningar, skapar riktning samt driver utveckling och medarbetare framåt. Du motiverar, vägleder och stöttar medarbetare i prioritering, särskilt i balansen mellan konsultuppdrag och ramavtalsuppdrag. Ditt ledarskap präglas av ett starkt helhetsperspektiv och du förstår hur din verksamhet bidrar till större sammanhang. Med lugn, stabilitet och professionalism leder du även i utmanande situationer, vilket skapar trygghet och tillit.
Hos oss får du tillsammans med kunniga och härliga kollegor arbeta med ett meningsfullt uppdrag som påverkar och gör skillnad för många. Vi vill att vår arbetsplats präglas av dialog och samarbete och främjar ett hållbart arbetsliv med balans. Vi arbetar i trevliga lokaler mitt inne i stan och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen med din ansökan!
Inköps- och upphandlingsförvaltningen leder Göteborgs Stads inköpsstrategiska arbete. Vårt uppdrag är att se till att stadens inköp är effektiva, resurssmarta och hållbara över tid. Det gör vi genom att sätta övergripande strategier, upphandla gemensamma avtal och stötta hela Göteborgs Stad med tjänster inom inköp, såsom inköpsanalys, utbildningar och olika typer av konsulttjänster.
Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för runt 31 miljarder varje år. Det gör oss till en av Sveriges största inköpare och med det kommer stort ansvar och stora möjligheter. I våra centralt placerade lokaler arbetar cirka 100 drivna kollegor med att tillsammans göra skillnad för dem som bor, lever och arbetar i Göteborg.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
Göteborg
Anna Jansson, Facklig kontakt SACO anna.jansson@ink.goteborg.se
9827052