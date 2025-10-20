Enhetschef Hudmottagningen
2025-10-20
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta efter nya arbetssätt och där du kommer att vara en viktig del i innovativa arbetsformer för nära vård. Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.Publiceringsdatum2025-10-20Beskrivning
Hudmottagningen på Högsbo närsjukhus är en del av verksamhetsområde Geriatrik, neurologi och rehabilitering inom Sjukhusen i väster.
På enheten arbetar specialistläkare inom dermatologi, sjuksköterskor, undersköterskor samt medicinska sekreterare.
Hudmottagningen bedriver specialiserad öppenvård med inriktning mot bland annat hudtumörer, psoriasis, eksem och akne. Patienter kommer till mottagningen via remiss från andra vårdgivare.
Verksamheten kännetecknas av hög kompetens, god samverkan och ett starkt patientfokus.
På enheten finns även enhetsöverläkare och sektionsledare som du kommer att arbeta nära tillsammans med i det dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar för enheten. Du leder, planerar och utvecklar enheten tillsammans med medarbetarna, och i nära samarbete med övriga verksamheter på sjukhuset.
Uppdraget omfattar ledarskap för hela personalgruppen inom enheten. Du förväntas arbeta för en god arbetsmiljö där medarbetare känner gemenskap, mår bra och får utvecklas - och där vi tillsammans erbjuder bästa möjliga vård till våra patienter.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Tillsammans med övriga chefer och stödfunktioner bidrar du till utvecklingen av verksamhetsledningen genom samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.
Vi har ett gott och öppet klimat i ledningsgruppen och ger varandra stöd i chefsuppdraget. Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du får möjlighet att tillsammans med erfarna och ambitiösa kollegor och medarbetare arbeta för att ge en god och kvalificerad vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har chefserfarenhet från hälso- och sjukvården, och som har en högskole- eller universitetsutbildning inom hälso och sjukvård.
Du har ett stort intresse för ledarskap, verksamhetsutveckling och att leda i förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och förmåga att skapa engagemang och trygghet i arbetsgruppen.
Vi utgår från Västra Götalandsregionens chefskriterier och värdesätter ett ledarskap som är:
Värdegrundsbaserat
Kommunikativt
Mål- och resultatorienterat
UtvecklingsorienteratÖvrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
https://www.vgregion.se/introduktion.

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
