Enhetschef hos öppenvården
2025-09-09
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
- Ett jobb med plats för utveckling
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Krokoms kommun söker en modig och utvecklingsinriktad enhetschef som vill leda arbetet inom öppenvården mot ett mer förebyggande, tillgängligt och kunskapsbaserat stöd för barn, unga, familjer och vuxna.
Välkommen till oss!
Vi står inför ett spännande förändringsarbete där vi rustar vår verksamhet för att möta intentionerna i den nya socialtjänstlagen - med fokus på tidiga insatser, lättillgängligt stöd och ett mer förebyggande arbetssätt.
Som enhetschef för öppenvården inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) leder du en enhet där vi vill vara i framkant - och där vi tillsammans bygger en socialtjänst som är närmare invånarna och mer anpassad efter deras behov.
Socialförvaltningens IFO är organiserad i fyra enheter; Barn- och familjeenheten, vuxenenheten, enheten för arbete- och integration samt öppenvårdsenheten. Öppenvårdsenheten består av elva medarbetare som arbetar med förändringsarbete med barn och unga, familjer samt vuxna till stor del genom biståndsbeslut men även med serviceinsatser. Verksamhetsområdet är brett och strävar mot en evidensbaserad praktik där du har en stor roll i att utveckla verksamheten. Eftersom det är en förhållandevis liten arbetsgrupp finns förutsättningar för ett nära ledarskap.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
En dag som enhetschef på Öppenvårdsenheten
Som enhetschef har du en central roll i att forma en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och gör skillnad. Du har det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Tillsammans med ett erfaret och engagerat arbetslag leder du det dagliga arbetet och skapar förutsättningar för att varje medarbetare ska kunna bidra med sin fulla potential. Ditt ledarskap är avgörande för att bygga en kultur där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i centrum.
Din närmaste chef är IFO-chefen och som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för IFO tillsammans med tre andra enhetschefer samt en utvecklingssekreterare. Vi har ett nära och stöttande samarbete. Du kommer även att samarbeta med andra aktörer, både internt och externt.
Ditt ansvar omfattar:
• Leda och utveckla öppenvårdens insatser för barn, unga, familjer och vuxna
• Implementera och följa upp nya arbetssätt kopplat till ny lagstiftning och kommunens inriktning
• Skapa en kultur präglad av tillit, samarbete och lärande
• Personalansvar med fokus på arbetsmiljö, kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv
Din kompetens
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
• Har erfarenhet inom IFO, gärna inom barn och unga och/eller öppenvård
• Har erfarenhet av ledarskap och ett intresse för förändringsledning
• Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation mot uppsatta mål
Meriterande är om du tidigare har arbetat med att samordna och drivit utveckling i en komplex verksamhet. Även kunskap av samarbetarssamtal, våld i nära relationer, beroendeproblematik och/eller om förändringsarbete med familjer och individer. Vi ser även att du har en väl grundad förståelse för vikten av den enskildes rättssäkerhet i kontakterna med socialtjänsten och inser vad detta betyder i praktiken.
För att lycks i rollen ser vi det som viktigt att du har förmåga att skapa trygghet och långsiktighet, liksom att kunna skapa delaktighet och engagemang. Det är även viktigt att du kan se helheten, både i ditt dagliga ledarskap, men även när du bidrar i IFO:s ledningsgrupp. Du behöver vara nyfiken, trygg i din roll och se möjligheter i förändring.
Som person är du trygg, kommunikativ, har förmågan att fatta beslut och hantera komplexa situationer med lugn och tydlighet. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
• Ett strategiskt chefsuppdrag där du får vara med och forma framtidens socialtjänst
• Engagerade och kompetenta medarbetare med starkt fokus på medborgarens bästa
• Möjlighet att påverka och driva utveckling i en organisation som satsar framåt
• Förmåner som friskvårdsbidrag, årsarbetstid och semesterväxling
Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde enligt överenskommelse.
Hälsning från din blivande chef
Tillsammans med ett härligt gäng kollegor vill jag ge dig möjlighet att utvecklas i din roll som enhetschef samt att vara med i en förändringsresa utifrån nya möjligheter med nya lagen. Det är viktigt för mig med förtroende och öppen dialog. Mitt mål som chef är ett synligt och nära ledarskap där jag vill vara ett bra stöd för dig och övriga inom verksamheten.
Så har du adekvat utbildning, de personliga egenskaperna och erfarenhet av en eller ett par av de övriga kvalifikationer så tveka inte att söka! Välkommen till Krokom
Kristina Lundin, IFO-chef
Kontaktperson för tjänsten
Kristina Lundin, IFO-chef
0640-162 88kristina.lundin@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Mod att utvecklas. Mod att leda. Mod att göra skillnad.
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
