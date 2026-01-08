Enhetschef Hemtjänsten Hammarstrand
Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som enhetschef hemtjänst med placeringsort i Hammarstrand!
Ibland säger man att saker inte är hela världen. Men för den som behöver hjälp i sin vardag är det verkligen hela världen att vården och omsorgen fungerar. Där kan du bli den eftersökta pusselbiten som gör bilden komplett. Eller en hörnbit som stagar upp. Förutom vården består vår familj på Stöd- och omsorgsavdelningen av LSS, kostenheten, Arbetsmarknad och Integration (AMI) samt Individ- och familjeomsorg (IFO).Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Vi söker en driven, trygg och kommunikativ chef med fokus på utveckling som vill ta ansvar för Hemtjänsten i Hammarstrand. Sammanlagt blir du chef över ca 35 tillsvidareanställda vårdbiträden och undersköterskor med både bred och djup kompetens. Personalgrupperna har sin utgångspunkt från Nyviksvägens äldreboende i Hammarstrand.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för budget, personal och arbetsmiljö inom din enhet. Du ansvarar för att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande vardag för de brukare/vårdtagare som du ansvarar för, Du och dina medarbetare säkerställer att brukarna får sina behov tillgodosedda enligt de beslut om insatser som finns. Det är även viktigt att du har ett gott samarbete och god relation med anhöriga till våra brukare.
Tillsammans med ditt närmsta team, bestående av legitimerad personal och administratörer, arbetar ni för att:
• säkerställa att verksamheterna bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och politiska mål i kommunen.
• bidra till metod-och verksamhetsutveckling.
• samverka både internt och externt.
• planera och följa upp verksamheterna.
Stöd- och Omsorgsavdelningen gör en översyn av hela avdelningens organisation vilket kan innebära en förändring av ansvarsområden framgent.
Du ingår i stöd- och omsorgsavdelningens ledningsgrupp tillsammans med socialchef och övriga enhetschefer.
Tillsättningen av tjänsten grundar sig på de uppgifter du lämnar i din ansökan, därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Skicka in både CV och personligt brev. Intervjuer kan komma att göras under ansökningstiden, vänta inte med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning, gärna inom socialt arbete, vård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som person har du förmågan att leda och motivera andra samt sätta upp mål och riktning för verksamheten. Du har förmågan att delegera arbetsuppgifter samt ger råd, stöd och möjlighet för dina medarbetares utveckling. Du har även förmågan att planera och organisera ditt arbete samt har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ och du har även lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning inom äldreomsorg, eller annan ledarskapserfarenhet som bedöms relevant. Har du även genomgången ledarutbildning och dokumenterat utvecklingsarbete med gott resultat är det meriterande.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
ÖVRIGT
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Nyfiken på Ragunda? https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem.html
Nyfiken på jobb? https://www.ragunda.se/kommunochpolitik/jobbahososs.1235.html
