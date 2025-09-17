Enhetschef Hemrehab
Karlstads kommun / Sjukvårdschefsjobb / Karlstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlstad
2025-09-17
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige
Enhetschef till Hemrehab
Vill du vara med och utveckla Karlstads kommuns enheter inom hemrehabilitering och hjälpmedelsverksamhet? Vi söker nu en engagerad och strukturerad ledare till en av våra tre enheter inom hemrehab.Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning
En av våra nuvarande enhetschefer kommer att få ett särskilt uppdrag att fördjupa sig i hjälpmedelsverksamheten utifrån ny lagstiftning. Därför söker vi nu en ny enhetschef till en av våra enheter inom hemrehab bestående av arbetsterapeuter och fysioterapeuter - ett uppdrag där du får möjlighet att växa in i rollen och samtidigt bidra till utvecklingen av vår hjälpmedelsverksamhet. Du kommer initialt att ha ansvar för en mindre enhet, vilket ger dig möjlighet att skolas in i vår kommun och följa utvecklingsarbetet inom hjälpmedel. På sikt kommer även hjälpmedelsverksamheten att inkluderas i din enhet.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du en av våra tre rehabenheter i nära samarbete med chefskollegor inom hemsjukvården som innefattar hemrehabkontor och sjuksköterskestationer. Du planerar, leder och följer upp verksamheten utifrån uppsatta mål, lagstiftning samt policy- och styrdokument. Genom ett kommunikativt och inkluderande ledarskap skapar du förutsättningar för engagemang, ansvarstagande och arbetsglädje hos medarbetarna. Du arbetar aktivt för ett positivt utvecklingsklimat i samverkan med chefer, medarbetare och fackliga organisationer. Samverkan med Region Värmland är också en viktig del av uppdraget. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du för att våra omsorgstagare ska få rehabilitering av högsta kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Universitetsutbildning - som arbetsterapeut eller fysioterapeut
- Klinisk erfarenhet
- God kommunikativ förmåga och tryggt ledarskap
- Förmåga att prioritera, organisera och utveckla verksamheter
- Erfarenhet av arbetsledning och ekonomisk styrning inom hälso- och sjukvård
- B-körkort
Vi söker dig som är:
- Strukturerad och problemlösande
- Stabil och mål- och resultatorienterad
- Relationsskapande med god samarbetsförmåga
- Tydlig i din kommunikation och ditt ledarskap
Vårt erbjudande
Vi tillämpar individuell lönesättning och anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Du har som anställd i koncernen Karlstads kommun även en rad förmåner som du kan läsa mer om https://karlstad.se/jobba-hos-oss/karlstads-kommun-som-arbetsgivare/formaner
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande under ansökningstiden. Har du frågor? Kontakta verksamhetschef Peter Nylander 054-540 57 95.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Hälso- och sjukvård, Hemrehab Kontakt
Peter Nylander 054-5405795 Jobbnummer
9514103