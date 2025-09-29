Enhetschef gruppbostäder/sysselsättning
2025-09-29
Vi söker dig som vill ha en spännande och meningsfull roll som enhetschef med ansvar för tre av våra gruppbostäder, varav en har sysselsättning inom lantbruk.
Här får du möjlighet att både utveckla din egen karriär och bidra till en trygg och meningsfull vardag för våra brukare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som enhetschef har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling. Ditt ledarskap är situationsanpassat och medarbetarnära, där du både stöttar och inspirerar dina medarbetare att nå gemensamma mål. Vi värdesätter ett prestigelöst och hälsofrämjande arbetssätt där engagemang och samarbete står i centrum.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där du blir en del av ett team på Ranliden, endast tio minuters promenad från centralstationen. Här arbetar du tillsammans med 13 andra enhetschefer, verksamhetschef och administratörer - en miljö som ger stöd, samarbete och goda möjligheter att utvecklas.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har en examen från sociala omsorgsprogrammet med inriktning äldre och funktionshindrade, eller en likvärdig utbildning. Du har minst tre års sammanhängande erfarenhet som enhetschef inom LSS gruppbostad eller daglig verksamhet, och är trygg i att leda både personal och verksamhet. Körkort B, goda kunskaper i svenska samt en vana att arbeta i olika digitala system är en självklarhet för dig.
Det är meriterande om du har vidareutbildning inom exempelvis stödpedagogik, MI, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, PERMA eller AKK. Har du dessutom erfarenhet från olika typer av LSS-verksamheter, process- och utvecklingsarbete, psykiatri eller bakgrund inom djurvård och lantbruk ser vi det som en stor tillgång. Kännedom om system som VIVA, Evry personalportalen, Hypergene eller MS3 är också ett plus.
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som ser möjligheter snarare än hinder. Du har en personlig mognad och integritet, kan fatta självständiga beslut och leder på ett flexibelt och stabilt sätt. Du är pedagogisk och kommunikativ med förmåga att inspirera, tänker strategiskt och ser helheten i organisationen. Din strukturerade, lösningsorienterade och kreativa analysförmåga hjälper dig att möta utmaningar på ett konstruktivt sätt.
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi en meningsfull framtid för dem vi finns till för!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-09-29Övrig information
