Enhetschef funktionsstöd vuxen
Kalmar Kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Kalmar Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kalmar
2026-06-04
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet – våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en verksamhet som gör skillnad för människor med behov av stöd i vardagen? Nu söker vi två engagerade enhetschefer till vårt verksamhetsområde Funktionsstöd vuxen, som omfattar bostad med särskild service, daglig verksamhet och boendestöd.
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder dina medarbetare genom delaktighet och engagemang och ansvarar för utvecklingen framåt mot uppsatta mål. Du blir en del av en enhetschefsgrupp och ingår även i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där samarbete och erfarenhetsutbyte är en viktig del av arbetet.
Vi erbjuder dig goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag. Hos oss finns väl utvecklade stödfunktioner, chefsutbildningar och ledarutvecklingsprogram. Du får en individuellt anpassad introduktion och erbjuds en mentor som ger stöd och råd i din vardag som chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller annan relevant akademisk utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet från LSS-området och från en ledande roll. Du har god kunskap om aktuella lagstiftningar inom området.
Som person har du ett professionellt förhållningsätt och du möter människor med respekt och engagemang. Vidare har du god förmåga att samarbeta och tar ansvar för verksamhetens utveckling och kvalitet. Att ständigt utveckla verksamheten för dem vi är till för är en självklarhet för dig.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HJ7/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 28 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Adam Blomqvist 0103522217 Jobbnummer
9947695