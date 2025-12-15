Enhetschef Fritid
2025-12-15
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad.
Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!Dina arbetsuppgifter
Är du en engagerad och tydlig ledare som kan utforma en tydlig struktur för verksamhetens styrning och ledning där goda relationer kan byggas och där medarbetarna ges utrymme att ta ansvar för hur vi kan skapa meningsfull fritid för barn & unga på Hisingen?
Vi söker en kollega med mod & engagemang att med ett närvarande medarbetarskap vill bidra till att skapa en effektiv och likvärdig verksamhet inom fritid Hisingen. Fritid Hisingen består bland annat av 7 fritidsgårdar och olika mötesplatser runt om på Hisingen. Mycket verksamhets bedrivs i form av projekt och olika i olika samarbetsformer. Vanligt förekommande arenor är Hisingens olika skolor, så som bland annat lights on/skolan som arena och fritid genom föreningsliv. Inom avdelningen Stadsområde, välfärd och fritid förekommer samverkansprojekt som sträcker sig över organisationsgränser och över geografiska områden. Fritidsverksamhet inom Hisingen bedrivs i nära samverkan med både interna och externa aktörer så som tex skolor, allmännyttan och civilsamhället. Ett mångfacetterat och spännande uppdrag.
Som enhetschef för Fritid 3 verkar du i västra delen av Hisingen och är ansvarig för miniklubb och Vårvindens fritidsgård, ett möjligheternas hus i Biskopsgården, samt Runt Hörnet, mötesplats i Torslanda. Du ingår i avdelningen Stadsområde välfärd & fritids ledningsgrupp bestående av fyra andra enhetschefer och verksamhetsutvecklare. Du rapporterar till avdelningschef. Tillsammans med övriga chefskollegor kommer du vara delaktig i att formulera och driva avdelningen mot uppsatta mål. Det ingår budget- och personalansvar för ca 20 medarbetare inom enheten för ditt uppdrag. I ditt uppdrag ingår också ett arbetsmiljöansvar för medarbetarna på din enhet, som innebär att arbetsmiljöarbetet ska ske enligt gällande lagar och riktlinjer, samt att den fackliga samverkan sker enligt samverkansavtalet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom socialt arbete, beteendevetenskap, ledarskap eller annat som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Den här tjänsten kräver erfarenhet från verksamhetsområdet, chefs- och ledarskap samt arbete i socioekonomiskt svagt område. Du driver ett nära, medskapande ledarskap som bygger på förtroendefulla relationer till såväl medarbetare som kollegor och de vi är till för.
För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har ett strukturerat arbetssätt och en god helhetssyn, vilket gör att du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du gillar ordning och reda samt värdesätter att arbeta med andra människor för att nå gemensam framgång. Du är en driven ledare som får saker att hända. Som ledare är du trygg med att fatta beslut och agerar utifrån dessa. Uppdraget som enhetschef kräver även att du är målmedveten och resultatinriktad och håller deadlines. Som ledare kommunicerar du internt på ett sätt som skapar delaktighet inom organisationen samt är duktig på att samverka inom såväl som utom förvaltningen och med fackliga.
Är du vår nya enhetschef inom Fritid Hisingen som vill vara med att driva och påverka ett spännande och utmanande utvecklingsarbete tillsammans med oss? Då är du välkommen att skicka in din ansökan! Har du några frågor så kontakta oss gärna.
Intervjuer kommer att genomföras den 16 januari 2026.
Observera att kontaktperson Karita Saapunki Björk är ledig och ej är anträffbar under perioden 19/12 2025 -- 7/1 20026. Om företaget
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!
