Enhetschef Förpackningar och Förpackningssystem
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
Är du en drivande och trygg ledare med innovations- och utvecklingsfokus? Vill du göra skillnad genom tillämpad forskning och utveckla morgondagens material och förpackningar? Vill du vara en del i att utveckla teknik i framkant med stora möjligheter att påverka och utvecklas? Då kan du vara den personen vi söker!
Om oss Enheten Förpackningar och Förpackningssystem tillhör avdelningen Hållbara Material och Förpackningar inom RISE. Förpackningsområdet är på stark tillväxt och vi satsar på att stärka vår verksamhet inom material och förpackningsutveckling, där den skogliga fiberråvaran är i fokus. Vårt uppdrag är att svara mot industrins och samhällets behov när det gäller nya material- och förpackningslösningar, där en stor drivkraft är transformationen till mer hållbara produkter.
Som enhet bidrar vi till nya lösningarna genom vårt fiber- och materialkunnande i kombination med en unik labb- och testmiljö som finns på vårt förpackningscenter i Kista strax utanför Stockholm. Vi utvecklar nya koncept och metoder för materialkarakterisering, förpackningars prestanda samt utvecklar simuleringsmodeller för att prediktera förpackningars beteende. Centralt för oss är att kunna identifiera de relevanta egenskaperna hos olika material för att förstå hur dessa beter sig i ett senare skede av förädlingsprocessen som till exempel vid konvertering, fyllning, handhavande av förpackningar och vid transport.
Vi arbetar till stor del inom industrifinansierade projekt, där kundens problem och möjligheter står i fokus, men även i offentligt finansierade projekt med möjlighet att bygga långsiktig kompetens för att stärka vårt erbjudande.
Om rollen I rollen som enhetschef har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla enheten Förpackningar och Förpackningssystem som har 35 anställda. Tillsammans med två gruppchefer leder du ett kompetent och engagerat team. Med ditt coachande och inkluderande ledarskap skapar du struktur, trygghet och arbetsglädje för dina medarbetare.
Du ansvarar för enhetens resultat, utveckling och drift samt leder arbetet med att formulera visioner, strategier och operativa planer. Du visar riktning, identifiera nya forskningsområden och skapa förutsättningar för ansökningar till finansierad forskning - både nationellt och internationellt.
En stor del av rollen är att utveckla starka och långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartner. Du arbetar strategiskt med att skapa samverkan internt och externt, samt att sätta enhetens verksamhet i ett större sammanhang, både inom organisationen och i omvärlden.
Du rapporterar till avdelningschefen och är en aktiv del av avdelningens ledningsgrupp.
Rollen är placerad i Stockholm.
Vem är du? För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är en erfaren förändringsledare. Du agerar förebild och drivs av att realisera det nya och det oprövade. Du är trygg i ditt ledarskap och coachar medarbetare i rätt riktning och säkrar att ni tillsammans på ett engagerande och professionellt sätt levererar resultat. Du är lyhörd och kommunikativ samt jobbar aktivt för att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö.
Du har stark drivkraft för affärer och effektiv planering. Du är relationsskapande och har förmåga att identifiera och realisera affärsmöjligheter och att koppla forskning till marknadsbehov och kommersiella tillämpningar.
Krav för rollen:
En för verksamheten relevant universitetsutbildning
Flera års arbetslivserfarenhet inom relevant område
Flera års erfarenhet av att arbeta som chef med medarbetaransvar
Erfarenhet av affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledningsgruppsarbete
Erfarenhet av kommersiella samarbeten med kunder inom industrin
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Det är meriterande om du har lett forsknings- och/eller utvecklingsprojekt samt om du har erfarenhet av att leda andra chefer.
Är vi rätt för varandra? Inom RISE är vi övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Välkommen med din ansökan! Låter det här spännande och du vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande chef Magnus Larsson på magnus.larsson@ri.se
