Enhetschef för säkerhetsenheten
Läkemedelsverket / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2025-12-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkemedelsverket i Uppsala
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som chef hos oss på Läkemedelsverket agerar du med engagemang, mod och tillit med siktet inställt på helheten och det gemensamma uppdraget. Tillsammans arbetar vi för människors och djurs hälsa - för ett bättre Sverige, idag och i framtiden.
Är du redo att ta nästa steg och leda en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag? Vi söker dig som står stadigt i din ledarroll och skapar förutsättningar för engagerade medarbetare att utveckla säkerhetsarbetet tillsammans med dig.
Vår verksamhet
Säkerhetsenheten har ett brett och viktigt uppdrag - att leda och samordna Läkemedelsverkets säkerhetsarbete. Det omfattar säkerhetsskydd och verksamhetsskydd, inklusive fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet, IT-säkerhet och signalskydd. Enheten ger också stöd till övriga verksamheten i det operativa säkerhetsarbetet. Just nu befinner vi oss i en spännande fas av förändring och utveckling, och vi söker dig som vill vara med och påverka framtidens säkerhetsarbete på myndigheten.
Läs gärna mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverketPubliceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Enheten består idag av sex medarbetare med olika kompetenser inom säkerhetsområdet, och fler medarbetare är på väg in i verksamheten. I ditt uppdrag ingår att tillsammans med medarbetarna vidareutveckla ett strukturerat och systematiskt säkerhetsarbete för hela myndigheten. Som chef leder du arbetet med mod, engagemang och målfokus. Du skapar tydlighet, följer upp och ger stöd för att utveckla enheten framåt. Du säkerställer att enheten har rätt kompetens för att lösa uppdraget och företräder verksamheten både internt och externt.
Du ingår i ledningsgruppen för Rättsfunktionen och rapporterar till dess direktör, tillika chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör.Bakgrund
För att lyckas i rollen behöver du ha en relevant högskoleutbildning, alternativt flerårig erfarenhet av säkerhetsarbete som Läkemedelsverket bedömer likvärdig. Du har också flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskap och är van vid att ta ansvar för både människor och verksamhet.
Du har dokumenterad erfarenhet av att driva långsiktigt utvecklingsarbete inom säkerhetsområdet och goda kunskaper om gällande lagstiftning. Det är en fördel om du har utbildning som säkerhetschef och/eller inom informationssäkerhet, liksom erfarenhet av arbete på strategisk nivå. Har du dessutom erfarenhet av att bereda myndighetsärenden ser vi det som meriterande.
Eftersom uppdraget innebär kommunikation både internt och externt krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Dina personliga egenskaper
Vi söker en tydlig och engagerande ledare som skapar förutsättningar för ett utvecklande arbetsklimat. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och trivs med att leda utveckling och förändring.
Du är en prestigelös och integritetsstark ledare som kombinerar gott omdöme med personlig mognad. Du har lätt att förklara och förankra beslut och idéer, både muntligt och skriftligt. Du tänker strategiskt, arbetar organiserat och analytiskt och har den uthållighet som behövs för att nå resultat med hög kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-01-1
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Säkerhetsenheten
Diarienummer: 2.4.1-2025-106497
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta direktör Joakim Brandberg eller t f enhetschef Robert Ling. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663455