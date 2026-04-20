Enhetschef för enheten för systemstöd
Vetenskapsrådet söker nu en enhetschef till vår nyinrättade enhet för systemstöd vid avdelningen för forskningsfinansiering. Enheten har ansvar för att förvalta och utveckla myndigheterna Vetenskapsrådets, Fortes och Formas gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem Prisma. Vi söker nu dig som vill leda och vidareutveckla detta arbete tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare!
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som enhetschef på enheten för systemstöd ansvarar du för den fortsatta utvecklingen och förvaltningen av Prisma som är ett gemensamt ansöknings- och ärendehanteringssystem som används för att ansöka om och hantera forskningsbidrag samt för diarieföring av inkomna handlingar. Prisma ägs av Vetenskapsrådet, Formas och Forte och används av flertalet andra myndigheter. Systemet har i dag cirka 80 000 aktiva externa användare och hanterar över 10 000 ansökningar om forskningsmedel årligen.
I rollen som enhetschef har du personalansvar för sju medarbetare, och därutöver ansvar för ett antal konsulter som arbetar med utveckling och förvaltning av Prisma. Du är objektägare IT för Prisma och har ett övergripande verksamhetsansvar för systemet. I detta ingår att fungera som en länk mellan verksamhetens behov och den tekniska leveransen.
Som enhetschef har du en omväxlande roll där du arbetar både strategiskt och operativt, ibland i ett högt tempo och i nära samarbete med andra verksamheter. Rollen är utvecklande och enheten kan under de kommande åren komma att involveras i arbetet med att utveckla ett nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem. I arbetet samverkar du även i relevanta delar med myndighetens övriga tekniska verksamheter, som bland annat ansvarar för det nationella forskningsnätet Sunet och digitala tjänster till sektorn.
I arbetsuppgifterna ingår att
Vara huvudföredragande inom objektstyrgruppen för Prisma
Ansvara för löpande förvaltning inom Prisma
Ansvara för relationer och avtal med externa intressenter och leverantörer
Ansvara för Prismas budget, förvaltningsplan och resursförsörjning
Delta i det operativa arbetet, t ex som projektledare
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi vill att du är trygg och stabil i ditt ledarskap och har god självkännedom, gott omdöme och integritet. Du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga vilket innebär att du kommunicerar tydligt och skapar förtroende, engagemang och delaktighet. Som chef har du ett coachande förhållningssätt som leder, motiverar och ger medarbetare befogenheter genom att delegera ansvar till självständiga och kompetenta medarbetare.
Du arbetar strategiskt och utvecklingsorienterat, har ett brett perspektiv och förmågan att väga samman komplex information och ta hänsyn till olika faktorer i dina beslut för att säkerställa en helhetssyn och verksamhetens bästa. Som person är noggrann och strukturerad samtidigt som du är driven och resultatorienterad med ett flexibelt förhållningssätt.
Du ska ha
relevant akademisk utbildning, exempelvis inom systemvetenskap, informatik, informationssystem, industriell ekonomi eller motsvarande område, eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
chefs- och ledarerfarenhet med personalansvar
aktuell och närliggande erfarenhet av att leda förvaltning och utveckling av IT-system
mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet som projektledare eller projektägare inom IT utveckling
erfarenhet av budgetarbete
erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
erfarenhet av offentlig upphandling
erfarenhet av verksamhetsutveckling
Placering
Vårt kontor är aktivitetsbaserat och finns på Hantverkargatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
Anna Vallstedt Haeger, chef för enheten för beredningssamordning 08-546 123 10
Salina Ahlström, HR-specialist 08-546 440 89
Nina Glimster, ST 076-526 72 15
Bente Ahlström, Saco-S 076-525 76 18
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 11 maj 2026.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1- 2026-06612.
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår tekniska verksamhet tillhandahåller ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123784".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetenskapsrådet
