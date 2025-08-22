Enhetschef Energiservice till Varberg Energi
Din framtida arbetsgivare
Vi på Varberg Energi arbetar med fokus på förnybar energi och energibalansering. Med kreativitet och engagemang tillsammans med våra anställda skapar vi energi och innovativa lösningar för våra kunder. Långsiktighet och kvalitet präglar vår vilja att investera i egna vind-, sol- och batteriparker samt nya smarta energitjänster. Tack vare alla dessa insatser optimerar vi vårt bidrag för en hållbar samhällsutveckling.
Våra värdeord är framåtanda, nytänkande, mod och kunskap vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna. Lär känna oss mer på varbergenergi.se/jobba-hos-oss.
Vad erbjuder rollen?
Som Enhetschef Energiservice har du det övergripande ansvaret för vår verksamhet som utför markarbeten och grävuppdrag åt flera av bolagets affärsområden Elnät, Bredband och Fjärrvärme. Rollen omfattar också ansvar för förråd, fordon, verktyg, fastighetsunderhåll och materialförsörjning till våra interna projekt.
Du leder ett team bestående av anläggare, chaufför, förrådspersonal och fastighetsskötare. Du arbetar nära dina arbetsledare i den dagliga planeringen, tillsammans säkerställer ni att arbeten planeras, utförs och följs upp på ett effektivt och säkert sätt. Du har också ett viktigt uppdrag i att driva utveckling och skapa struktur, till exempel kopplat till hur vi organiserar förrådsverksamheten och den framtida flytten till nya lokaler.
I rollen ingår budgetansvar och ett ansvar för att säkerställa efterlevnad avseende avfallsfrågor samt kemikaliehantering.
Tjänsten innebär många kontaktytor inom bolaget och du rapporterar direkt till VD, då rollen spänner över flera affärsområden.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att leda entreprenadverksamhet inom exempelvis el, fiber, VA, fjärrvärme eller motsvarande. Kanske har du tidigare arbetat som platschef, byggledare eller arbetsledare och är van vid att ta ansvar både operativt och strategiskt. Du har god förståelse för arbetsmiljöfrågor och känner till de lagkrav och riktlinjer som gäller inom entreprenad och infrastrukturprojekt. Du är också bekväm med digitala verktyg och planeringssystem, och har du dessutom erfarenhet av Digpro ser vi det som ett extra plus.
Det är en fördel om du har utbildning inom BAS-P/BAS-U, ESA, arbete på väg och heta arbeten. B-körkort är ett krav.
Då du kommer att ansvara för lager och fastigheter i din roll är det en stor fördel om du har erfarenhet eller ett stort intresse för logistik och fastighetsskötsel.
Som person är du trygg och handlingskraftig, med ett utvecklande ledarskap som får andra att växa. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt, du ser möjligheter även när förutsättningarna förändras. Du trivs i en vardag där du får kombinera operativ närvaro med långsiktig utveckling, och där du är med och gör verklig skillnad för både teamet och verksamheten.
Är detta din perfekta match?
Vi erbjuder dig en roll med stor påverkan både för organisationen, våra kunder och för samhället i stort. Du blir en del av ett bolag med stark framtidstro, hög kompetensnivå och en kultur som präglas av samarbete, mod och nytänkande.
Tjänsten är på heltid med placering i Varberg. Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer sker löpnade. Sista ansökningsdag är 21 sep 2025. För frågor om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Varberg Energi.
