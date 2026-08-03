Enhetschef digital HR
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2026-08-03
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Rollen finns i en nybildad enhet inom HR-avdelningen. Den nya enheten är en stödfunktion i användningen av HR-system ut mot användarna. Enheten ansvarar också för att utveckla nya digitala arbetssätt kopplat till HR-processerna så att det blir enklare och mer enhetliga i vardagen. Den nya enheten kompletterar övriga HR-funktioner genom att samla det operativa arbetet inom administration och systemstöd för HR processerna. Enheten utformas med en öppen och flexibel struktur för att kunna anpassas utifrån verksamhetens framtida behov.
Som enhetschef får du möjligheten att forma och leda denna nya enhet med cirka 15 medarbetare inom systemförvaltning samt HR- och systemadministration.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som enhetschef för digital HR har du personalansvar, vilket omfattar medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lönesamtal och kompetensutveckling. Du ansvarar även för rekrytering, bemanning och introduktion av nya medarbetare. Ert gemensamma uppdrag är att utveckla och förvalta digitala lösningar som stärker verksamhetens effektivitet och kvalitet.
I rollen ansvarar du för enhetens budget, verksamhetsplanering och operativa styrning. Du leder utvecklingen av digitala arbetssätt och säkerställer att system, processer och information stödjer verksamhetens behov. En viktig del av uppdraget är att fortsätta och utveckla kvalitetsarbetet och skapa förutsättningar för mer systematisk uppföljning och analys.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till HR-direktören. Rollen innebär ett nära samarbete med övriga enhetschefer för att skapa synergi och engagemang i organisationen.
Vem är du?
Du som söker har akademisk utbildning inom systemvetenskap eller annan yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har kunskap om cybersäkerhet (NIS 2) och informationssäkerhet samt B-körkort. Vi ser även att du har ledarerfarenhet och god förståelse för digitala system, systemstöd och processbaserade arbetssätt, samt har erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du har arbetat med HR-administration eller HR-system, systemförvaltning, systemnära verksamhetsutveckling eller digitalisering. Har arbetat i politiskt styrd organisation eller offentlig sektor och/eller processutveckling, kvalitetsarbete eller införande av gemensamma rutiner är det även meriterande.
För att lyckas i rollen är du en person som drivs av att skapa ordning i det nya och som ser digitalisering som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Du har en trygg personlig mognad och förmågan att se helheten med en god struktur. Som ledare är du inkluderande och skapar engagemang och trygghet i gruppen. Du är lyhörd och prestigelös i din samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation.
Då sommaren och semestertiderna närmar sig finns fack och arbetsgivare åter tillgängliga för frågor från och med den 3 augusti.
Välkommen med in ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionstyrelseförvaltningen, HR Kontakt
HR Direktör
Lotta Israelsson lotta.israelsson@gotland.se 0498269467 Jobbnummer
10018685