Enhetschef/chefsjurist

Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Vill du göra verklig skillnad för hyresgäster i Sverige? Brinner du för juridik, ledarskap och samhällsutveckling? Vi söker nu en enhetschef som vill leda och utveckla vår juridiska enhet - en nyckelfunktion i vår verksamhet och i vår ambition att stärka hyresgästers rättigheter.
Om rollen
I tjänsten som Enhetschef kombineras aktivt juridiskt arbete med en chefsroll. Som chef för vår juridiska enhet ansvarar du för att verksamheten når sina mål och att våra medlemmar får kvalificerat juridiskt stöd. Enheten består av tre jurister och två ärendehandläggare, som tillsammans hanterar cirka 600-1200 ärenden per år.
Arbetsuppgifter och ansvar
• Självständigt ansvara för att planera, utveckla och leda arbetet inom gruppen
• Personalansvar och arbetsledningsansvar
• Ansvara för och genomföra medarbetarsamtal, lönesamtal, målsamtal och rehabiliteringssamtal med gruppens medarbetare
• Ansvara för att regionens och förbundets olika policydokument är kända inom arbetsgruppen och att dessa följs
• Ansvara tillsammans med regionchef för budget och planeringsprocessen för gruppen
• Medverka vid rekrytering av personal
• Kommunicera mål och utveckla verksamheten genom att skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna
• Aktiv medverkan i regionens förändrings- och utvecklingsarbete i vår ledningsgrupp
• Utveckla samarbeten och nätverk med externa aktörer och organisationer
Då detta är en kombinerad tjänst kommer du även att handlägga juridiskt arbete såsom:
• Företräder medlemmar i ärenden
• Driver processer och analyserar hyresrättsliga frågor
• Kvalitetssäkrar handläggningen inom enheten
• Lämnar rättsliga råd till övriga delar av verksamheten.
Din bakgrund

Kvalifikationer
• Juristexamen
• Dokumenterad processvana
• Minst 3-5 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
Meriterande:
• Tingsmeritering
• Erfarenhet av chefsroll eller handledning av jurister
• Fördjupning inom hyresjuridik, processrätt och skadeståndsrätt
• Erfarenhet av arbete inom civilsamhället.
För att bli framgångsrik i rollen krävs att du är en resultatinriktad, strukturerad och stabil person med en välutvecklad helhetssyn. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ledarskap hos oss
Som ledare i Hyresgästföreningen arbetar du enligt vår ledarmodell Utvecklande Ledarskap (UL). Det innebär att du:
• Skapar tydlighet och delaktighet
• Är en förebild och ambassadör för organisationen
• Uppmuntrar, involverar och tar tillvara medarbetares idéer
• Leder utifrån vår värdegrund och våra mål
Viktiga personliga egenskaper och arbetserfarenheter för enhetschef ses som:
• Du är en kommunikativ, stabil och tydlig person.
• Du har förmågan att, på ett entusiasmerande sätt, motivera medarbetarna till att arbeta för att uppnå enhetens mål.
• Du har ett prestigelöst förhållningssätt till medarbetare och medlemmar.
• Du har förståelse för komplexiteten i en medlems- och idéstyrd organisation och är lyhörd och diplomatisk som person.
• Du har förändringskraft och är öppen för förnyelse.
• Du är en mogen person med hög integritet.
• Du delar självklart Hyresgästföreningens värderingar.
Om Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser. Med över en halv miljon medlems-hushåll arbetar vi varje dag för att stärka hyresgästers inflytande, trygghet och boendemiljö. Vårt mål är ambitiöst: till år 2029 ska över 50 % av Sveriges hyresgäster vara medlemmar, och antalet förtroendevalda ska ha fördubblats till 22 000 personer.
Hos oss möts du av engagerade kollegor, goda arbetsvillkor och stora möjligheter att påverka både din roll och organisationens utveckling. Vi värdesätter mångfald och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö.
Din placeringsort är Borås eller VänersborgSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 20 februari 2026. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vid frågor kontakta:
Magnus Elsing, chef Boendeenheten, 010-459 14 14
Tova Edholm, Saco, 010-459 14 11
