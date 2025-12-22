Enhetschef Beredskapsenheten - Eskilstuna
2025-12-22
Fortifikationsverket söker enhetschef till beredskapsenheten vid ledningsstaben. Fortifikationsverket är i stark tillväxt och h ledningsstaben organiseras nu en ny beredskapsenhet som ska renodla och effektivisera myndighetens förmåga i beredskapsarbetet både internt och externt. Strävar du efter ett uppdrag där det är viktigt att skapa goda relationer och stärka Sveriges försvarsförmåga, ansök redan idag!
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Vi är experter på fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga - för ett tryggt och fritt Sverige. Fortifikationsverket har en samhällsviktig uppgift och de senaste åren har Fortifikationsverkets verksamhet stadigt vuxit. Vår tillväxt fortsätter och vi hanterar omfattande förvärv och nybyggnationer samtidigt som vi rustar och lyfter vårt befintliga fastighetsbestånd.
Din vardag - bidra till Sveriges försvarsförmåga
Fortifikationsverket befinner sig i ett starkt expansivt skede med stora investeringsvolymer för att fortsätta utveckla och bygga fastigheter och anläggningar inom försvarssektorn. Ledningsstaben består av flera enheter som arbetar med förutsättningsskapande verksamhet för hela myndigheten, både på kort och lång sikt. Det allvarliga säkerhetsläget ställer höga krav på Fortifikationsverket att kunna verka i alla konfliktnivåer.
Beredskapsenheten svarar för strategisk ledning och samordning av myndighetens uppgifter inom totalförsvarsplaneringen med Försvarsmakten och andra partner samt styrning, samordning och uppföljning av kris- och beredskapsfrågor. Även samordning och administration av myndighetens krisledningsorganisation ingår i enhetens uppgifter.
Som enhetschef kommer du att ansvara för att utveckla, hålla samman och koordinera Fortifikationsverkets beredskapsarbete. Enhetschefens arbete sker i nära samarbete med övriga avdelningar och god samarbetsförmåga med ett prestigelöst arbetssätt är en förutsättning för att lyckas i rollen. Resor förekommer i tjänsten, då Fortifikationsverket har verksamhet i hela landet.
Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom relevant område, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Flerårig arbetslivserfarenhet på strategisk nivå från det civila eller militära försvaret.
• Erfarenhet av att leda i komplexa organisationer med ansvar för beredskap och krishantering.
• God kunskap om det civila beredskapssystemet, det militära försvaret och totalförsvaret.
Du har goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem och du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. Körkort klass B är ett krav.
Meriterande:
• Erfarenhet av att samverka i totalförsvarssammanhang.
• Eftergymnasial utbildning inom krisberedskap och totalförsvar.
• Erfarenhet av planering och genomförande av operativ verksamhet inom beredskap
• Erfarenhet av planering och genomförande verksamhet i Nato-kontext.
• Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete, t.ex. inom kontinuitetsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) eller krisledning.
• Erfarenhet av att vara chef med personalansvar.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en lugn ledare som håller god struktur och levererar resultat. Vi söker dig som arbetar strukturerat, planerar och organiserar ditt arbete på ett tydligt och effektivt sätt. Samtidigt är du analytisk, med förmåga att se samband, hitta logiska lösningar och hantera komplex information. Vi ser även att du har ett stort eget driv, tar initiativ och är självgående. Du är en person som trivs med att samarbeta, bygga goda relationer och har ett bra ledarskap. Du är hänsynstagande och har lätt för att lyssna, förstå och visa omtanke om andra. Vi behöver dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme samt en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 19 januari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta stabsdirektör Magnus Önnestig, tel. 010- 44 44 451 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tel 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9658722