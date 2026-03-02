Enhetschef Barnsekreterare
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
För att tydliggöra ledarskapet och för att arbeta meri linje med den nya socialtjänstlagen kommer Socialförvaltningen i Sigtuna kommun att omorganiseras under 2026.
Vill du kombinera operativt ansvar med ett nära och tydligt ledarskap? Vi söker dig som är strukturerad, samarbetsorienterad och målinriktad och som säkerställer kvalitet, rättssäkerhet och en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Du har personalansvar för medarbetare i din personalgrupp, verksamhetsansvar för det dagliga arbetet samt ansvar för processerna inom myndighetsutövning för din enhet. På uppdrag av överordnad chef kan du ibland delta i förvaltningsövergripande frågor.
Du leder, fördelar och kvalitetssäkrar den dagliga verksamheten genom att:
• ansvara för handläggningsprocess, verkställighet och rättssäkra beslut enligt delegation
• säkerställa personalens tillgänglighet och att handläggningstider hålls
• ge medarbetare stöd i svåra och akuta ärenden
• utveckla och uppdatera rutiner samt följa upp kvalitet och resultat
• bevaka omvärld och rättsutveckling inom verksamhetens område
• samverka med avdelningschef i verksamhetsutveckling och upphandling
• rekrytering av nya medarbetare sker i dialog med avdelningschef
• ansvara för introduktion av nya medarbetare samt gruppens kompetensutveckling
• hantera löneunderlag, frånvaro och semester i Personec P
• arbeta systematiskt med arbetsmiljö, rehabilitering och tidiga insatser vid ohälsa
• genomföra medarbetar- och lönesamtal
• du har inte budgetansvar men du följer, tillsammans med avdelningschef, upp kostnadsutvecklingen för din enhet.Kvalifikationer
Du har socionomexamen och du har aktuell arbetslivserfarenhet inom socialtjänstens arbetsområde barn och unga. Du har även dokumenterad god erfarenhet av att leda andra och det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av arbete med placerade barn och unga.
Som person har du förmåga att arbeta strukturerat och skapa tydlighet kring verksamhetens mål. Du förstår att det är viktigt att bygga tillit till dina medarbetare, att samarbeta över hela förvaltningen för att nå gemensamma mål samt förmåga att leda andra för att nå dessa mål. Du drivs av att hålla en hög kvalitet i ditt arbete med målet att utveckla verksamheten och nå goda resultat genom andra.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Under rekryteringsprocessen kan tester förekomma. Dessutom genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Maria Nylander maria.nylander@sigtuna.se 0859126702
