Enhetschef Arbetsmarknad och stöd

Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
Arbetsmarknad & stöd, som är organiserad inom sektor Välfärd, består av sex enheter och 140 medarbetare som arbetar med socialt arbete, arbetsmarknadsförberedande insatser och andra stödjande insatser, samt handläggning av ekonomiskt bistånd med målet att våra kunder ska komma i egen försörjning via ett sammanhållet stöd.
Vi är en positiv förbättringsinriktad verksamhet med högt fokus på vad som gör skillnad för Gävle.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Vill du vara den som tillsammans med kompetenta chefskollegor och medarbetare vidareutvecklar en av verksamhetens enheter i metoder och arbetssätt för arbetsplatsförlagda aktiviteter och anställningar för vår målgrupp försörjningsstödstagare och beredskapsanställda? Då kan du vara vår nya enhetschef som vi söker för uppdraget inom Arbetsmarknad & stöd. Kom och gör Gävle bättre med oss!
Arbetsmarknad & stöd ansvarar, som en av flera verksamhetsinriktningar, för att dels hålla samman arbetet med Gävle kommuns beredskapsanställda och även för att rekvirera och tillhandahålla arbetsplatsförlagda aktiviteter för målgruppen försörjningsstödstagare. För att utveckla och stärka det arbetet utvecklar vi nu nytt arbetssätt som går i drift i mitten av 2026.
Som enhetschef inom Arbetsmarknad & stöd är ditt uppdrag att leda, utveckla och effektivisera enheten i enlighet med verksamhetens mål, kommunens vision, värdegrund och politiskt antagna prioriteringar. Du har en nyckelroll i arbetet med att nå våra mål och att tillsammans med dina medarbetare operativt bedriva en enhet som möter invånarnas behov.
I din roll, som är operativ, är du arbetsgivarens företrädare och ansvarig avseende verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder, fördelar och utvecklar enheten samt skapar förutsättningar för medarbetarskapet genom att skapa en öppenhet i arbetsklimat och arbetssätt. Vidare ansvarar du för uppföljning, analys samt genomför åtgärder för att förbättra enheten. Du visar mod att agera när det behövs och skapar en stödjande och tillitsfull kultur utifrån vår värdegrund.
Du kommer samarbeta med arbetsplatser inom kommunens sektorer och inom de kommunala bolagen i arbetet för rekvirering av arbetsplatsförlagda aktiviteter och beredskapsanställningar. Du kommer även arbeta med arbetsgivare i det lokala näringslivet i och runt Gävle.
Då detta är en verksamhet i utveckling kommer uppdraget att formas och växa med tiden, där du är en viktig del i utvecklingsarbetet tillsammans med medarbetare och ledningsgrupp inom Arbetsmarknad och stöd.
Du ingår i Arbetsmarknad & stöds ledningsgrupp som består av sex enhetschefer och en verksamhetschef som du även rapporterar till.
Som enhetschef arbetar du i ett tätt samarbete med dina kollegor i ledningsgruppen för att tillsammans leverera i verksamhetens uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig med en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har minst två års chefserfarenhet och gärna tidigare erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation. Har du erfarenhet av förändringsledning så ses det som meriterande för tjänsten.
Som ledare kommunicerar du tydligt och har god förmåga att inspirera, motivera och skapa delaktighet. Du har förmågan att delegera arbetsuppgifter och du ger råd, stöd och möjlighet för dina medarbetares utveckling.
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med dina chefskollegor och medarbetare, fatta snabba men främst tydliga beslut. Du anger riktningen och planerar, strukturerar och organiserar arbetet. Genom din goda planering och uppföljning skapar du dig en bild av vilken effekt arbetet har gentemot enhetens och verksamhetens mål.
Du trivs med och har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Varmt välkommen med din ansökan!
