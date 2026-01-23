Enhetschef
2026-01-23
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Vi söker dig som vill vara med och leda arbetet med framtidens vägfordon och väginfrastruktur!
Du får en nyckelroll i utvecklingen av dagens och morgondagens transportsystem, en spännande utveckling där skärningspunkten mellan teknik och samhällsutveckling möts. Frågeställningar som vi kanske inte har svar på men kommer att behöva kunna svara på, är en del av din vardag.
Om jobbet
Som enhetschef leder du en verksamhet som arbetar med några av de mest spännande och komplexa utmaningarna inom vägtrafikområdet. Enhetens uppdrag omfattar regelutveckling för såväl dagens som framtidens vägfordon och väginfrastruktur, med fokus på områden som uppkopplad mobilitet, automatiserade fordon, emissioner från fordon och en säker väginfrastruktur med säkra fordon.
Enheten arbetar med regelutveckling på både internationell nivå, exempelvis inom EU och FN, och nationell nivå genom exempelvis föreskrifter och regeringsuppdrag. Enhetens ansvarsområde berör stora delar av samhället och omfattar även tillsyn och tillstånd inom fordons- och infrastrukturområdet.
Som enhetschef är du en central ledare som skapar engagemang, tydlighet och delaktighet i arbetet. Du driver tidig dialog och samverkan med andra aktörer både i regelgivningsarbetet och i andra strategiskt viktiga uppdrag för att bidra till väl förankrade och framtidssäkra lösningar.
Hos oss får du
- ett strategiskt och samhällsviktigt uppdrag
- möjlighet att arbeta med framtidsfrågor i teknikens och regelverkens framkant
- en ledarroll med stor påverkan och bred samverkan, nationellt och internationellt
- engagerade medarbetare i ett kunskapsintensivt sammanhang.
Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din enhet och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.
Du kommer att
- styra, leda och utveckla enhetens verksamhet tillsammans med sektionscheferna genom att planera, följa upp och utveckla enhetens uppdrag och arbetsuppgifter
- vara en viktig länk i myndighetens förankringsprocess
- leda och stödja sektionscheferna i deras arbete samt verka för att medarbetarna har tydliga uppdrag och ser hur deras arbete bidrar till Transportstyrelsens vision och mål
- ingå i avdelningens ledningsgrupp och därigenom bidra till avdelningens verksamhet och strategiska utveckling samt leda din enhets ledningsgrupp
- initiera och leda förändringsinitiativ inom verksamheten
- representera Transportstyrelsen i olika forum samt vid behov delta i och hantera media kontakter kopplad till enhetens verksamhet.
Du måste ha
- akademisk examen eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- flerårig aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
- erfarenhet av att arbeta i en ledningsgrupp
- erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
- mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- arbetat som chef för andra chefer
- erfarenhet av arbete i statlig förvaltning eller myndighet eller annan regelstyrd verksamhet.
Vi vill att du
- förändringsinriktad, mål- och lösningsfokuserad
- är drivande och har en helhetssyn som är strategisk, strukturerad och analytisk
- är initiativrik och entusiasmerande
- har god förmåga att fatta beslut
- är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
- har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Borlänge.
Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta avdelningsdirektör Petra Wermström, 010 - 495 57 70 mailto:petra.wermstrom@transportstyrelsen.se
ST, Anders Bodving och Saco, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-417.
Vi behöver din ansökan senast den 12 februari 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Ersättning
Individuell lön.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-417". Omfattning
Transportstyrelsen
