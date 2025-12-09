Enhetschef
2025-12-09
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Nu söker vi en
Enhetschef till Enheten för energi, klimat och regional tillväxt som är en av enheterna på avdelningen för människa och samhälle.
Om enheten
Enheten består av 10 medarbetare och enhetschef. Vår kompetens ska vara efterfrågad både lokalt, regionalt och nationellt. Du kommer att komma i kontakt med en stor bredd av frågor. Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet. Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du engagerade, kunniga och kreativa sakkunniga som arbetar inom ett antal områden som miljö- och hållbarhetsfrågor, energi, klimat och regional tillväxt. Du har ansvar för enhetens ekonomi, personal och verksamhet.
Genom ett tillitsbaserat ledarskap är din uppgift att utveckla verksamheten och dina medarbetare på ett sätt som främjar god arbetsmiljö. Du anpassar ditt ledarskap efter situationer som uppstår och efter verksamhetens behov. I din roll som enhetschef har du god dialog och visar förståelse för att enheten arbetar med många varierande uppdrag. Du leder och driver verksamheten enligt Länsstyrelsens inriktning, policys och rutiner och ansvarar för att enhetens arbete utförs med god kvalitet och på ett effektivt sätt.
Arbetet innebär nära samverkan med länsledning, avdelningschefer, enhetschefer och medarbetare. Tillsammans med dina chefskollegor i ledningsgruppen för Avdelningen för människa och samhälle, bidrar du också i det strategiska arbetet med att utveckla hela avdelningens verksamhetsområde.
Ska-krav för tjänsten:
- Du ska ha relevant akademisk utbildning.
- Erfarenhet av att samordna uppdrag och leda processer.
- Du ska ha erfarenhet av att leda andra.
- Du ska kunna leverera goda resultat efter uppsatta mål.
- Du ska ha erfarenhet av samverkan och samordning med flera olika typer av externa aktörer för att nå dina verksamhetsmål.
Meriterande:
- Om du har erfarenhet av förvaltningsmyndighet på lokal, regional eller nationell nivå.
- Om du har arbetat strategiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor.
- Om du har arbetat med regional tillväxt.
- Om du har arbetat EU- projektansökningar.
Som person:
- Är du initiativtagande, detta genom att du tar initiativ. D sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
- Är du strukturerad, detta genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
- Är du stabil, detta genom att du är lugn och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
- Är du duktig på ledarskap, detta genom att du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra, du skapar engagemang och delaktighet.
- Är du strategisk, detta genom att du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta.
Anställningen är
En tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer kontakta:
Avdelningschef, Jenny Knuthammar, telefon: 010-223 53 55.
Fackliga företrädare:
- SACO, Magnus Roback, telefon: 010-223 54 89.
- ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 2026-01-06, ange ref nr: 19787.
Läs mer om att jobba hos oss, vår värdegrund och våra förmåner:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/jobba-hos-oss.html
Inom staten rekryterar vi efter principen om förtjänst och skicklighet. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning och arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som en kvalitetssäkring för objektivitet och icke-diskriminering.
Följ oss i sociala medier:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/sociala-medier.html
Läs mer om Länsstyrelsen i Östergötland:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-ostergotlands-lan.html
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Så hanterar vi dina personuppgifter:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html Ersättning
