Enhetschef
2025-09-05
Vision är ett modernt och växande fackförbund i ständig förändring och vi fortsätter öka i facklig styrka. Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Våra 218 000 medlemmar finns över hela landet och inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO.
Chef för Kommunikation och innehåll
Vision växer och stärker sin fackliga kraft. Vi är ett av Sveriges största fackförbund och har vuxit fjorton år i rad. Nu söker vi en erfaren chef för Kommunikation och Innehåll - en ledare som vill vara med och utveckla framtidens kommunikation och bidra till ett arbetsliv som håller.
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Stockholm i våra nyrenoverade lokaler på Kungsgatan, nära Hötorget. Lokalerna är utformade för variation - med plats för fokus, kreativitet, samarbete och återhämtning. Vi erbjuder ett kreativt och meningsfullt arbete där du får leda ett starkt team, utveckla innehåll i många olika kanaler där vi når hundratusentals medlemmar.
Vi utgår från ett tillitsbaserat och modigt ledarskap på Vision och för att lyckas i den här rollen behöver du ha erfarenhet av att arbeta på det sättet.
Om rollen
Som chef för enheten Kommunikation och Innehåll leder du åtta medarbetare: en innehållsproducent, en sociala medier-ansvarig, en AD och fyra kommunikationsansvariga. Enheten har ett brett uppdrag: Att planera, samordna och genomföra strategiska och operativa kommunikationsinsatser som stärker Visions varumärke, bidrar till att vi ökar i facklig styrka och når alla våra målgrupper. Det innebär bland annat att skapa innehåll i många olika format - text, bild, film - för webb, sociala medier, nyhetsbrev och andra kanaler. Vi producerar också innehåll kopplat till Visions politik, projekt och mål, och ger kommunikativt stöd till andra delar av organisationen.
Du sitter i ledningsgruppen för funktionen Kommunikation och Digitalisering och rapporterar till Visions kommunikations- och digitaliseringschef.
Dina arbetsuppgifter
• Leda och coacha medarbetare inom kommunikation och innehållsproduktion.
• Tillsammans med teamet utveckla strategier och driva förändringsarbete inom extern och intern kommunikation.
• Säkerställa att våra kommunikationsinsatser är målgruppsanpassade, rekryterande och datadrivna.
• Driva den kommunikativa utvecklingen inom hela Vision och se till att vi kommunicerar i linje med vårt varumärke: enkelt, nära och framåt.
• Arbeta nära andra chefer - till exempel marknadschef, presschef och chefen för politik och påverkan - för att Vision ska nå sina mål.
Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning inom kommunikation, journalistik eller motsvarande.
• Minst tio års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete, varav minst fem år i en ledarroll.
• Minst tre års erfarenhet av en liknande roll på fackförbund eller medlemsorganisation.
• Dokumenterad erfarenhet av digital innehållsutveckling, förändringsarbete och varumärkesarbete.
• Förmåga att bygga goda relationer och bidra till ett inkluderande och samarbetsinriktat klimat.
• Du delar Visions värderingar.
Om dig
Du är en trygg och engagerad ledare med ett genuint intresse för kommunikation, människor och utveckling. Du leder genom att skapa engagemang, tillvarata olika perspektiv och uppmuntra nya idéer. Som person är du kreativ, lösningsorienterad och samarbetsinriktad - viktiga egenskaper i en växande och föränderlig organisation.
Vision är en arbetsplats för alla. Hos oss ska du kunna vara dig själv och använda hela din potential - och vi vill att du bidrar till att skapa samma möjligheter för andra.
Ansökan
Välkommen med din ansökan (cv och personligt brev) senast 15 september 2025. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Månadslön.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Detta är ett heltidsjobb.
Vision
Personalombud
Melina Grundel melina.grundel@vision.se 070-4716972
