Enhetsassistent
Region Gotland / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2025-10-27
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Pjäsen
Pjäsen är ett äldreboende centralt beläget i Visby med totalt 100 lägenheter fördelat på fyra plan.
Det är 10 avdelningar varav tre avdelningar är för boende med demens.
På Pjäsen jobbar fyra enhetschefer och vi söker nu en enhetsassistent till oss.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Arbetet som enhetsassistent sker i nära samarbete med enhetschef och övriga medarbetare på Pjäsens äldreboende. Arbetet innebär många kontakt- och samarbetsytor inom och utanför den egna organisationen.
Du kommer som enhetsassistent att arbeta i olika interna system som finns inom Region Gotland, till exempel, Visma med kontering och fakturagranskning, HR personalsystem, Medvind och Treserva. I uppdraget ingår vidare att sköta logistik kring olika möten, planeringsdagar och utbildningsinsatser samt att vara sekreterare på bland annat samverkansmöten. Du kommer att sköta personaladministration, som till exempel anställningar.
Du kommer också att ta fram statistik och underlag, sköta posthantering och genomföra IT-beställningar med mera. Du kommer vara ansvarig för arkivering och digitala mappar för verksamheten. I rollen kan de också ingå arbetsuppgifter som innebär samordning, planering, schemaläggning och bemanning. Du kommer även att samarbeta med samordnare och assistenter på andra enheter då vi hjälps åt vid till exempel frånvaro.
Vem är du?
Du som söker har gymnasieutbildning, helst med administrativ inriktning. Du har god datorvana, och kunskap i Officepaketet. Du har sedan tidigare erfarenhet av administration, erfarenhet av schemaläggning, bemanning, planering och logistik. Tjänsten kräver B-körkort.
Inom detta yrke träffar du brukare, anhöriga och samverkar med olika professioner, och du tycker att de är viktigt med ett gott bemötande. Då du har många kontakter i arbetet är det av vikt att din kommunikativa och pedagogiska förmåga är god, likväl som din förmåga att uttrycka dig på svenska språket i tal och skrift.
Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Du är öppen för förändringar och har lätt att hitta lösningar. Du har förmåga att ställa om efter ändrade förutsättningar. Vidare är du noggrann och strukturerad och har en god förmåga att planera ditt arbete.
Välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Pjäsen Kontakt
Mona Klingvall, enhetschef 0498-257086 Jobbnummer
9574635