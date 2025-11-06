Enhetsassistent - stöd i lagstiftnings- och förhandlingsprocesser
2025-11-06
Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet
Har du mångårig erfarenhet av administrativt arbete och trivs i en serviceinriktad roll? Vill du arbeta i en politisk miljö där du får möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen? Vi söker nu en enhetsassistent som kan ge kvalificerat administrativt stöd i lagstiftnings- och förhandlingsprocesser.
Som enhetsassistent på enheten kommer du att ansvara för förvaltning och utveckling av enhetens interna administration. Du bistår enhetschefen i det dagliga arbetet samt registrerar, expedierar och arkiverar nya och pågående ärenden och beslut. Du kommer även att bistå handläggarna i lagstiftningsarbetet med hantering och redigering av lagstiftningsprodukter såsom lagrådsremisser och propositioner. En stor del av din vardag kommer att vara hantering av regeringsärenden, samordning av enhetens praktiska planering och genomförande av olika interna och externa möten. Du deltar även i utvecklingen av kansliet och enhetens administrativa rutiner. Tillsammans med professionella kollegor kommer du att bidra till samhällsutvecklingen. Varje dag.
Om enheten
Enheten för immaterialrätt och transporträtt arbetar med lagstiftningen inom immaterialrätt och transporträtt, inklusive upphovsrätt, patent, varumärken, sjöfart, luftfart och vägtrafik. Enheten ansvarar också för förhandlingsarbete inom dessa områden både inom EU och globalt.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
För denna tjänst krävs att du har en gymnasieutbildning eller motsvarande, samt mångårig erfarenhet av administrativt arbete. Du behöver ha erfarenhet av arbete i Regeringskansliet och vara van vid att arbeta i dokumenthanteringssystem och RK-mallar, särskilt när det gäller lagstiftningsprodukter. Erfarenhet av arbete från registratur är också nödvändigt. Dessutom förutsätter vi att du har hög IT-mognad och behärskar hela Office-paketet.
Dina egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara noggrann och ha en stark administrativ förmåga. Du ska kunna planera, strukturera, initiera och prioritera både ditt eget arbete och enhetens processer. Du bör trivas i en dynamisk miljö med många olika kontaktytor och ha en utpräglad samarbetsförmåga. Du kommunicerar obehindrat och har förmågan att med konstruktiva förslag och lösningar stötta enhetens mål och arbete på ett smidigt sätt.Övrig information
Anställningen är en visstidsanställning från 2026-01-01 till 2026-12-31. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Anders Olin, enhetschef på Enheten för immaterialrätt och transporträtt. Du är också välkommen att kontakta HR partener Urban Moberg. Fackliga kontaktpersoner är Klara Hedlund för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 26 november 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde. Ersättning
